ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена вероломным нападением Германии. Ради спасения Родины миллионы людей вступили в смертельную схватку с коварным и жестоким врагом. Но народ выстоял. Всюду, где ценой своих жизней герои завоевали победу, они остались стоять в бронзе и граните.

Наш народ разгромил немецких захватчиков и отстоял мир на земле.

Праздник 9 Мая стал общим праздником всего нашего народа, всего человечества. Это праздник каждого человека, потому что победа над фашистами знаменовала победу над смертью, разума над безумием, счастья над страданием.

Руководство и весь личный состав Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия поздравляет ветеранов и всех жителей республики с этим знаменательным днем и желает счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! Вечная память тем, кто мужественно защищал свою Родину и отдал жизнь за свободу и независимость Отчизны!

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия

Номер: 47Выпуск: 3508Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия