ПРЕЗИДЕНТ РА РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Примите сердечные и самые теплые поздравления с великим и священным для всех нас праздником Победы в Великой Отечественной войне!

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни прошло с мая 1945 года, наши народы всегда будут помнить, что это была наша общая великая победа справедливости над злом и насилием.

В сердцах наших людей всегда будет жить память о тех, кто отдал свои жизни ради свободы и мира. С огромной гордостью мы вспоминаем о мужестве, героизме и благородстве наших народов. Пользуясь случаем, хочу выразить уважение и передать от всего абхазского народа пожелания благополучия ветеранам и их семьям.

Эта светлая память о великой победе всегда будет связывать наши страны прочными узами дружественных отношений. Справедливость, свобода, мир – эти ценности объединяли наши народы во время Великой Отечественной войны, остаются они актуальными и сегодня. В соответствии со взятыми на себя обязательствами о союзничестве и стратегическом партнерстве наша страна будет прилагать все необходимые усилия для дальнейшего развития и укрепления добрососедских взаимоотношений, оставаясь надежным партнером и верным союзником.

В этот непростой для России период времени желаю Вам как гаранту государственности Российской Федерации дальнейших успехов в деле укрепления безопасности и сохранения мира. Хочу пожелать Вам крепкого здоровья и нескончаемой энергии, а всему российскому народу – мира и процветания!

Номер: 47Выпуск: 3508Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА