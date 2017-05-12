ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

Накануне праздника Великой Победы 9 Мая Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял ветеранов Великой Отечественной войны.

В кабинете главы государства огласили Указ Президента РА: «За многолетний и плодотворный труд и активную общественную деятельность орденом «Ахьдз-Апша» III степени наградить председателя Республиканского Совета ветеранов ВОВ, труда и Вооруженных сил РА Алексея Шония, председателя Галской районной организации ветеранов ВОВ, труда и Вооруженных сил РА Лаврентия Берадзе и ветерана ВОВ Илью Ачба. В торжественной обстановке Рауль Хаджимба вручил награды людям, которые своим героизмом этот день «приближали как могли». Президент отметил, что для каждого человека праздник 9 Мая привнёс в жизнь многое.

– Вы – те, кто прошел эту страшную войну. Ушедшим на войну мальчишкам пришлось защищать Родину. Ваш героизм послужил примером для наших ребят, и они также героически защищали свою Родину в годы Отечественной войны народа Абхазии. Вряд ли появилась бы возможность строить абхазское государство, если бы не было той Победы. Надеемся, что вы и дальше будете передавать свой опыт подрастающему поколению, – сказал Р.Хаджимба.

Ветераны поблагодарили главу государства, отметив, что им очень приятно получить такую награду из рук Президента. Они также выразили благодарность Посольству Российской Федерации в Абхазии и всем тем, кто не забывает их и чтит память героев Великой Отечественной войны.

Р. БАРГАНДЖИЯ

Номер: 47Выпуск: 3508Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ