ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Президент РА Рауль Хаджимба посетил торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею со дня рождения народного писателя Баграта Шинкуба в селе Звандрипше.

Президент поблагодарил преподавателей и учащихся школы за организацию и насыщенную программу культурного мероприятия о творчестве Баграта Шинкуба. Глава государства отметил, что такого рода события подтверждают, что у страны есть будущее, есть перспективы. Он также подчеркнул важность роли государственного языка в успешном развитии республики.

По окончании торжественного мероприятия Президент и дочь Баграта Шинкуба – Биана, а также народный поэт Абхазии Мушни Ласурия, глава Совета старейшин Аполлон Шинкуба и министр образования и науки Адгур Какоба посадили дерево во дворе администрации села.

Номер: 48Выпуск: 3509Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА