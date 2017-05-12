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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Президент РА Рауль Хаджимба посетил торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею со дня рождения народного писателя Баграта Шинкуба в селе Звандрипше.
Президент поблагодарил преподавателей и учащихся школы за организацию и насыщенную программу культурного мероприятия о творчестве Баграта Шинкуба. Глава государства отметил, что такого рода события подтверждают, что у страны есть будущее, есть перспективы. Он также подчеркнул важность роли государственного языка в успешном развитии республики.
По окончании торжественного мероприятия Президент и дочь Баграта Шинкуба – Биана, а также народный поэт Абхазии Мушни Ласурия, глава Совета старейшин Аполлон Шинкуба и министр образования и науки Адгур Какоба посадили дерево во дворе администрации села.
Номер: 48
Выпуск: 3509
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА