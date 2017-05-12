БАГРАТ ШИНКУБА: «ТЕРЯЮЩИЙ РОДИНУ – ТЕРЯЕТ ВСЁ»

В Сухумской средней школе №2 им. А.Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию народного поэта Абхазии, Адыгеи и Кабардино-Балкарии, государственного и общественного деятеля Баграта Шинкуба.

...В актовом зале школы было многолюдно. На стендах – фотографии Баграта Шинкуба, цитаты из его произведений. Принять участие в мероприятии пришли руководители городских управлений образования и культуры Людмила Адлейба и Наала Хашиг, учащиеся и педагоги школы, родители детей. И вот засветился большой экран, с которого обратился к собравшимся Баграт Васильевич. И затем, в течение всего вечера, на экране мелькали видеоматериалы и фотографии из его жизни. На сцене учащиеся школы рассказывали о жизни и деятельности Баграта Шинкуба, читали стихи, ставили сценки из его произведений, пели песни, написанные на его стихи.

Баграт Шинкуба – писатель и поэт, широко признанный в Абхазии и за ее пределами. Наиболее ярким его произведением стал историко-философский роман «Последний из ушедших». Этот роман описывает события самой трагичной страницы истории абхазского народа – махаджирство. «Теряющий Родину – теряет всё», – с этих слов начинается роман, переведенный на многие языки мира. Выступая, школьники отмечали, что Баграт Шинкуба для абхазской литературы, для всего абхазского народа – огромная глыба. С глубоким пониманием они читали его стихи. Чувствовалось, что они относятся к его литературе серьёзно. Абхазский язык звучал со сцены, а это значит, что абхазский народ развивается, что Абхазия не утеряла свою государственность.

...На сцене появились школьники в национальных костюмах, которые исполнили зажигательные абхазские танцы.

– Юбилей народного поэта Баграта Шинкуба широко отмечается во всех учебных заведениях, в том числе и дошкольных, – говорит Людмила Адлейба. – Во всех школах к этому мероприятию отнеслись очень серьёзно. Сегодня мы увидели, как плавно пересекались два языка – абхазский и русский. Стихи читали и пели песни на абхазском языке армяне, русские, украинцы и даже чеченец. Их затронула поэзия Баграта Шинкуба. Школьники изучают его произведения в прекрасном переводе. Они читают и познают нашу культуру и историю.

Значение поэзии Баграта Шинкуба в духовной жизни народа невозможно переоценить. В то время, когда Баграт Васильевич начинал свой творческий путь, абхазская литература уже развивалась по всем основным жанрам, однако ей нужны были новые творческие силы. И благодаря ему абхазская поэзия сделала огромный шаг вперед. Он является реформатором абхазского стиха, который внес в абхазскую лирику ярко выраженное, чувственное, эмоциональное и интеллектуальное начало. Его поэтическое дарование и его самобытность особенно широко проявились в 60-е. Это был переломный момент для всей абхазской поэзии, когда абхазские поэты стали придавать особое значение раскрытию внутреннего мира человека, национальной психологии.

– Мероприятие было подготовлено педагогами абхазского языка под руководством завуча по воспитательной работе Беллы Закарая, – говорит директор школы Ирина Повирскер. – В нём приняли участие школьники с первого по одиннадцатый классы, все дети разных национальностей. Танцевали дети из нашей школьной хореографической студии.

Такое поколение не потеряет свою Родину.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 48Выпуск: 3509Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ