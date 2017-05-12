СЛОВО – ТОЖЕ ДЕЛО

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Мы подошли ко времени большого испытания. Испытания – Апсуара (абхазством), испытания – Аламыс (совестью). Август принес нам много горя, несчастья. Большая часть Абхазии была захвачена врагом, но в Очамчырском районе села еще не тронуты, люди воевали. Для Абжуйской части Абхазии Ткуарчал стал столицей. Пока жив Ткуарчал, мы будем живы. «Ткуарчал – наша голова, наша душа», – говорили люди.

Что касается всей Абхазии, не тронутым оставался только Гудаутский район. Все успокаивали себя: «Не упадем духом! Пока жива Гудаута, жива Абхазия! Гудауту можно было сравнить с Абрскилом и Прометеем».

Во дворе Администрации города собралось много людей. И их число все время увеличивалось. Они все время о чем-то разговаривали, что-то друг у друга спрашивали. Я подошел к знакомым мне людям. Среди них был мужчина из села Кындыг.

– Откуда ты здесь? – спросил я у него.

– Ты же знаешь – оружие. Мы собрали все золото в доме. Я привез сюда и продал. Я уже договорился, сегодня вечером мне принесут два автомата. Один мне, другой моему сыну.

– Боже, сохрани нас. В какое время мы живем! Отцы достают оружие для своих сыновей.

Мужчина из села Кындыг сказал, что он остановился в семье Датикуа Ахба. И он рассказал о том, что вчера к Датикуа приходили какие-то мужчины. Просили его пойти с ними к Ардзинба, чтобы поговорить.

Датикуа спросил их:

– О чем мы будем с ним говорить?

Ему ответили:

– Грузины нас истребят. Мы должны примириться с ними.

– По этому поводу ко мне не подходите, – сказал Датикуа.

Гость из села Кындыг был прав. Группа старейшин на самом деле была у Ардзинба. И знаешь, что ему сказали? Мы должны примириться с грузинами, иначе они нас истребят. Мы бессильны. Наши сыновья напрасно погибнут.

– Что сказал старейшинам Ардзинба?

– Я один не решаю этот вопрос. Спрошу у депутатов, посмотрим, что они скажут. Ардзинба срочно собрал свою команду, – сказал житель с.Лыхны Нугзар Арджения, – ждем… ждем. Час, два часа. О чем они столько времени говорят?

– У большинства депутатов длинные языки. Много говорят, но мало делают, – сказал пожилой мужчина из села Кындыг.

– Что он говорит? Переведи, – попросил присутствующий на площади русский журналист.

– Он сказал, большинство наших депутатов – болтуны, демагоги.

– Я тоже говорил с одним депутатом, – сказал корреспондент газеты «Правда». – Знаешь, что он мне сказал? «Надо народ спасать». Ни туда, ни сюда. Философия Иуды, хамелеон.

– Идет экзамен, кто есть кто, – сказал Нугзар Арджения.

Вдруг открывается дверь. На балконе появляется Ардзинба. Народ ринулся вперед к балкону. Мы все смотрим на него снизу вверх, как на Бога. Он обратился к народу:

– Ажълар шъха7кы, наши враги вооружены до зубов. У них автоматы и танки. У нас только рогатки и охотничьи ружья, и тех не хватает. Грузин много. А нас, абхазов, мало. Скажу вам открыто. Судьба Абхазии в ваших руках. Вы должны решить: мы сдаемся или будем воевать?!

При этом он поднял обе руки и продолжил на русском. Мы будем рабами или будем воевать?

– Мы будем воевать, мы будем воевать! Мы с тобой. Рабами мы не будем, – сказал Жора Шакрыл.

– Ураа, ураа! – кричали люди.

– Спасибо, спасибо! Я с вами! – сказал Арздинба и удалился.

– Да будет благословенна та женщина, которая тебя родила, – сказала пожилая абхазка.

– Я еду в Эшеры. Расскажу парням о том, что сказал Ардзинба. Они его благословят, – сказал молодой парень с автоматом.

– Нам Бог его прислал, – сказал Нугзар.

– Как ваше мнение? – спросил журналист.

– Воочию увидел «явление Христа народу», – сказал я.

– Да, ты прав, явился отец Отечества, – сказал русский журналист.

Только потом я узнал о том, что случилось. Большинство наших чиновников и горе-депутатов встали против Ардзинба, выступили за примирение с грузинами. Тогда Ардзинба сказал: «Спросим у народа».

– Ты мне скажи, кто кричал: «Мы рабами не будем», – спросил русский журналист.

– Мы только что стояли с ним рядом. Это Георгий Максимович Шакрыл, – сказал я.

– Он войдет в историю. Слово – тоже дело, – сказал журналист, записывая что-то в блокнот.

– Он уже в истории, – сказал я.

– И что же он такого сделал? – спросил русский журналист.

Я рассказал о событиях 1989 года и о том, что сделал Жора Шакрыл. В то время абхазы восстали против колониальной политики Грузии. Было настоящее народное восстание.

Многие высокопоставленные руководители из Москвы и Тбилиси часто посещали Абхазию. Однажды приехал Шеварднадзе. В Гудауте собрался актив. Долгое время шло обсуждение. Во дворе стоял народ и ждал, что будет, что скажут. Когда собрание закончилось, чиновники вышли на улицу. Впереди – Шеварднадзе. Он громко, чтобы все слышали, произнес:

– Мы хорошо поработали. Сейчас неплохо было бы посидеть за абхазским столом.

– Ты не достоин сидеть за абхазским столом! – громко ответил Жора Шакрыл.

– Ты честно скажи, он на самом деле при всех так сказал?! – удивленно спросил журналист.

– Ты у него спроси, – сказал я.

Я их познакомил. А он у него снова спрашивает:

– Вы на самом деле сказали Шеварднадзе, что он не достоин сидеть за абхазским столом?

– Где настоящие мужчины? Надо было в этот же день его убить. Я не смог исполнить задуманное. Ах, если бы я убил его в тот день… Теперь уже не стоит об этом говорить. Пригласи гостя к нам домой, пусть и друзей с собой приведет, – сказал Жора, обращаясь ко мне.

А я про себя думал: «Сегодняшний поступок Ардзинба по значению ничуть не меньше, а может быть, и больше его обращения к народу по телевидению в день начала войны».

Джума АХУБА

(отрывок из книги «Время великого испытания»)

***

Краткий фрагмент из книги абхазского писателя Джумы Ахуба убедительно показывает ту катастрофическую ситуацию, которая создалась в августе 1992 года после вероломного вторжения грузинских фашистов в Абхазию.

Внезапность и мощь военной техники по замыслу грузинских политиков должны были принести им желаемые результаты. Такая военная тактика применялась еще во времена Александра Македонского, чтобы подавить у противника желание сопротивляться.

Но, как показывают исторические факты, в большинстве случаев она не срабатывает. Особенно тогда, когда в движении сопротивления появляется смелый дальновидный полководец.

Джума Ахуба сравнивает и Владислава Ардзинба с Абрскилом, Прометеем. Есть и другие высказывания о сниспослании его сверху на землю Апсны в трудные дни.

Когда читаешь этот отрывок из книги, становится очевидно: приход Владислава – особая страница в истории Республики Абхазия и подкрепление главных желаний народа – Победа, Свобода, Независимость!

Юрий КУРАСКУА

Номер: 48Выпуск: 3509Рубрика: обществоАвтор: Джума АХУБА, Юрий КУРАСКУА