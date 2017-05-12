ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЛИВАНА

Вице-президент РА В.Габния принял делегацию Ассоциации черкесов. Он отметил, что Абхазия – единственная страна из черкесского мира, которая на своей исторической земле является независимым государством.

Глава Ассоциации черкесов в Ливане Сария Абдельраззак сказала, что целью приезда было не только знакомство с соотечественниками, но и обсуждение возможности построения бизнеса в Абхазии. Она добавила, что от абхазской стороны ожидаются конкретные предложения, по которым можно будет продолжить взаимодействие.

Члены делегации выразили намерение открыть офис, в котором представлялись бы интересы Абхазии в Ливане, и сообщили о планах прибыть в Абхазию с еще большей делегацией.

Номер: 48Выпуск: 3509Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА