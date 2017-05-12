Президент РА Р. Хаджимба поздравил первого министра финансов Республики Абхазия Лили Бганба с 80-летием

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемая Лили Дугужовна!

Благодаря высоким человеческим и профессиональным качествам, огромной внутренней воле, таланту руководителя Вы являетесь одним из ярких примеров женщин, достигших наибольших высот в сложном, традиционно мужском деле – государственном строительстве. Ваш талант высококвалифицированного специалиста еще в советский период был отмечен орденом Трудового Красного Знамени и знаком отличия «Госбанка СССР».

Благодаря Вашему опыту министра торговли в советский период Вы в послевоенные годы смогли сохранить и наладить работу одного из основных министерств республики – Министерства финансов».

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Президент РА подписал Указ «О награждении Бганба Л.Д. орденом «Ахьдз-Апша» второй степени»

Номер: 48Выпуск: 3509Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА