Главная
Президент РА Р. Хаджимба поздравил первого министра финансов Республики Абхазия Лили Бганба с 80-летием
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемая Лили Дугужовна!
Благодаря высоким человеческим и профессиональным качествам, огромной внутренней воле, таланту руководителя Вы являетесь одним из ярких примеров женщин, достигших наибольших высот в сложном, традиционно мужском деле – государственном строительстве. Ваш талант высококвалифицированного специалиста еще в советский период был отмечен орденом Трудового Красного Знамени и знаком отличия «Госбанка СССР».
Благодаря Вашему опыту министра торговли в советский период Вы в послевоенные годы смогли сохранить и наладить работу одного из основных министерств республики – Министерства финансов».
***
Президент РА подписал Указ «О награждении Бганба Л.Д. орденом «Ахьдз-Апша» второй степени»
Номер: 48
Выпуск: 3509
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА