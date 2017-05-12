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НАШ ВЛАДИСЛАВ 12.05.2017

НАШ ВЛАДИСЛАВ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

По прошествии более двух десятков лет после Отечественной войны народа Абхазии легко рассуждать, что надо было сделать руководителю, Главнокомандующему Республики Абхазия Владиславу Григорьевичу Ардзинба, чтобы в республике был порядок.

Некоторая категория граждан даже знает, какие меры следовало бы тогда предпринять. «Расстрелял бы пару человек, и перестали бы таскать чужое добро», – говорят они. «Ему надо было бы подобрать хорошие кадры, которые знали бы, как работать», – вторят другие. Аналогичные «соображения» высказывают некоторые наши граждане даже сегодня.

Мы почему-то забыли, что в 1989 году, когда в Абхазии происходили известные события, наш народ практически сам отстаивал свои права. Нам повезло, что среди наших граждан находились люди бесстрашные, с горячим сердцем и лидерскими качествами, которые работали с народом и принимали решения, отвечающие ситуации.

Большую пользу приносила наша интеллигенция, своим интеллектом, авторитетом отстаивая интересы коренного народа, отвечая своим грузинским оппонентам. Именно они, теряя свои партбилеты, должности, «уважение» тбилисских коллег, в те годы не дали растоптать историю, культуру, традиции абхазского народа.

Находясь еще под крепким воздействием «партийной ответственности», не каждый абхазский чиновник решался «вступать в борьбу» с системой. Сегодня можно по пальцам пересчитать, сколько было партчиновников, которые не побоялись заступиться за свой народ, за Абхазию.

Когда Председателем Верховного Совета Абхазии стал Владислав Ардзинба, наш народ вздохнул с облегчением и воспрял духом еще больше. «Он знает, что делать. Это крепкий руководитель. Он наш Лидер!» – говорили абхазы и русскоязычное население Абхазии. Даже грузинские политики отметили, что Ардзинба – особый человек, который может слушать, но не делает ни шагу назад. Это их очень раздражало и бесило. И в первую очередь то, что «обыкновенный ученый» разбирается в политике даже лучше, чем их «прожженные» чиновники со стажем.

Мы забыли, как в тревожное время говорили: «Ничего, все стерпим и не сдадимся, потому что у нас есть ВЛАДИСЛАВ». Накануне событий, приведших к 14 августа 1992 года, слушали его и были уверены в НЕМ как никогда. Такое чувство доверия наш народ проявлял, наверное, только на заре советской власти, по отношению к народному лидеру Нестору Лакоба.

А сегодня всегда чем-то недовольные граждане брюзжат: дескать, не надо делать из него Бога.

Наверное, должно пройти еще двадцать с лишним лет, чтобы мы окончательно пришли к выводу: в начале 90-х годов именно приход Владислава Ардзинба спас нас от неминуемой катастрофы, потери своей земли и идентичности и привел нас к независимости.

Поймем мы тогда, что только такой человек, обладавший особыми качествами и чистым сердцем, принадлежащим народу, мог смело, аргументировано спорить с оппонентами, четко планировать, вести страну только вперед и обязательно к победам.

В послевоенное время мы стали самостоятельными, свободными и независимыми. Мы жили идеей построить новую страну. Владислав Ардзинба прилагал титанический труд, чтобы недоброжелатели из внешнего мира не обрушились на нас и не помешали послевоенному возрождению.

Он знал, что народ-победитель нельзя расстреливать после такой потери генофонда нации. У нашего народа после войны, несмотря на человеческие потери, еще оставался потенциал кадров, дающий возможность изменить страну к лучшему. В.Ардзинба верил в это, как и в то, что народ – это самое главное для страны, и его надо беречь, ценить, любить. Все это для Владислава было главным и определяющим в его деятельности на разных должностях. Почему же последующие руководители республики, критиковавшие его за «недочеты» послевоенного времени, не стали расстреливать и сажать расхитителей народного богатства? И вдобавок разделили общество на «своих» и «чужих».

Не будет ложным вывод, что не было бы Владислава Григорьевича Ардзинба на переходном этапе нашей новейшей истории, мы не имели бы Победу 30 сентября, свободу, независимость, признание Республики Абхазия.

Владислав – один из тех необъяснимых, божественных феноменов, которые появляются в Апсны, когда над ней нависает угроза. И одного духа, самоотверженности людей недостаточно. Только взаимная гармония лидера и народа дает поразительные результаты. Отрадно отметить, что такая связь с нашим Владиславом с каждым годом становится сильнее. Значит, мы многое стали понимать, стали правильно оценивать его, и не все у нас так плохо, как хотят представить некоторые граждане с явно короткой памятью.

14 мая Владиславу Григорьевичу Ардзинба исполнилось бы 72 года.

Юрий КУРАСКУА


Номер:  48
Выпуск:  3509
Рубрика:  политика
Автор:  Юрий КУРАСКУА

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