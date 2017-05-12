НАШ ВЛАДИСЛАВ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

По прошествии более двух десятков лет после Отечественной войны народа Абхазии легко рассуждать, что надо было сделать руководителю, Главнокомандующему Республики Абхазия Владиславу Григорьевичу Ардзинба, чтобы в республике был порядок.

Некоторая категория граждан даже знает, какие меры следовало бы тогда предпринять. «Расстрелял бы пару человек, и перестали бы таскать чужое добро», – говорят они. «Ему надо было бы подобрать хорошие кадры, которые знали бы, как работать», – вторят другие. Аналогичные «соображения» высказывают некоторые наши граждане даже сегодня.

Мы почему-то забыли, что в 1989 году, когда в Абхазии происходили известные события, наш народ практически сам отстаивал свои права. Нам повезло, что среди наших граждан находились люди бесстрашные, с горячим сердцем и лидерскими качествами, которые работали с народом и принимали решения, отвечающие ситуации.

Большую пользу приносила наша интеллигенция, своим интеллектом, авторитетом отстаивая интересы коренного народа, отвечая своим грузинским оппонентам. Именно они, теряя свои партбилеты, должности, «уважение» тбилисских коллег, в те годы не дали растоптать историю, культуру, традиции абхазского народа.

Находясь еще под крепким воздействием «партийной ответственности», не каждый абхазский чиновник решался «вступать в борьбу» с системой. Сегодня можно по пальцам пересчитать, сколько было партчиновников, которые не побоялись заступиться за свой народ, за Абхазию.

Когда Председателем Верховного Совета Абхазии стал Владислав Ардзинба, наш народ вздохнул с облегчением и воспрял духом еще больше. «Он знает, что делать. Это крепкий руководитель. Он наш Лидер!» – говорили абхазы и русскоязычное население Абхазии. Даже грузинские политики отметили, что Ардзинба – особый человек, который может слушать, но не делает ни шагу назад. Это их очень раздражало и бесило. И в первую очередь то, что «обыкновенный ученый» разбирается в политике даже лучше, чем их «прожженные» чиновники со стажем.

Мы забыли, как в тревожное время говорили: «Ничего, все стерпим и не сдадимся, потому что у нас есть ВЛАДИСЛАВ». Накануне событий, приведших к 14 августа 1992 года, слушали его и были уверены в НЕМ как никогда. Такое чувство доверия наш народ проявлял, наверное, только на заре советской власти, по отношению к народному лидеру Нестору Лакоба.

А сегодня всегда чем-то недовольные граждане брюзжат: дескать, не надо делать из него Бога.

Наверное, должно пройти еще двадцать с лишним лет, чтобы мы окончательно пришли к выводу: в начале 90-х годов именно приход Владислава Ардзинба спас нас от неминуемой катастрофы, потери своей земли и идентичности и привел нас к независимости.

Поймем мы тогда, что только такой человек, обладавший особыми качествами и чистым сердцем, принадлежащим народу, мог смело, аргументировано спорить с оппонентами, четко планировать, вести страну только вперед и обязательно к победам.

В послевоенное время мы стали самостоятельными, свободными и независимыми. Мы жили идеей построить новую страну. Владислав Ардзинба прилагал титанический труд, чтобы недоброжелатели из внешнего мира не обрушились на нас и не помешали послевоенному возрождению.

Он знал, что народ-победитель нельзя расстреливать после такой потери генофонда нации. У нашего народа после войны, несмотря на человеческие потери, еще оставался потенциал кадров, дающий возможность изменить страну к лучшему. В.Ардзинба верил в это, как и в то, что народ – это самое главное для страны, и его надо беречь, ценить, любить. Все это для Владислава было главным и определяющим в его деятельности на разных должностях. Почему же последующие руководители республики, критиковавшие его за «недочеты» послевоенного времени, не стали расстреливать и сажать расхитителей народного богатства? И вдобавок разделили общество на «своих» и «чужих».

Не будет ложным вывод, что не было бы Владислава Григорьевича Ардзинба на переходном этапе нашей новейшей истории, мы не имели бы Победу 30 сентября, свободу, независимость, признание Республики Абхазия.

Владислав – один из тех необъяснимых, божественных феноменов, которые появляются в Апсны, когда над ней нависает угроза. И одного духа, самоотверженности людей недостаточно. Только взаимная гармония лидера и народа дает поразительные результаты. Отрадно отметить, что такая связь с нашим Владиславом с каждым годом становится сильнее. Значит, мы многое стали понимать, стали правильно оценивать его, и не все у нас так плохо, как хотят представить некоторые граждане с явно короткой памятью.

14 мая Владиславу Григорьевичу Ардзинба исполнилось бы 72 года.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 48Выпуск: 3509Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА