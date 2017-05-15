С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ,

или о том, как трактуют законы – незыблемые принципы жизни в стране – некоторые наши граждане

Мы все чаще повторяем, подчеркивая особенность Абхазии, что уникальна наша страна не только с точки зрения природы и обычаев, но и в негативном отношении тоже… Люди говорят откровенно: разве есть еще места на земле, где так неуважительно относятся к закону, где он, работая для одних, полностью отсутствует для других?

И приводят в подтверждение своих слов недавний пример со строительством гостиничного комплекса на заповедной территории, прямо на землях Пицунда-Мюссерского заповедника. Своевременный пример, «удачная», как принято говорить, иллюстрация.

С подобными высказываниями я не согласна. Как раз вот в таком негативном ракурсе Абхазия особенной не выглядит. Потому что подобных примеров много. Компания напрашивается сомнительная. Ведь в мире, к великому сожалению, немало стран, в которых представители стремительно разбогатевшего населения, вообразившие себя элитой, точно так же игнорируют законодательство. Только вот страны эти – из числа так называемых третьих, где далеко не все в порядке – ни с законом, ни с уровнем жизни населения, там хищнически относятся к природе, да и вообще вряд ли задумываются об авторитете своего государства как такового.

Надеюсь, что большинству жителей Абхазии не придет в голову рассматривать наше настоящее с этакой неблаговидной точки зрения… Каждый из нас желает процветания – и Абхазии в целом, и себе самому.

В последней декаде апреля Президент страны Рауль Хаджимба, откликнувшись на тревожные заявления общественности города Пицунды, назначает серию выездных совещаний – сначала, 25 апреля, в Пицунде и на следующий день, 26 апреля, – в Гагре.

Прежде чем начать выездное совещание, Р. Д. Хаджимба лично в сопровождении членов Кабинета Министров, хозяев города Пицунды, экологов и местной общественности осмотрел места, где идет строительство, побывал на участке, где был незаконно вырублен самшит, увидел собственными глазами и другие нарушения, о которых сигнализировали Президенту местные жители.

Прецедент строительства гостиничного комплекса непосредственно на территории заповедника не стоит злорадно рассматривать в качестве истории с платьем голого короля: мол, Президент увидел, возмутился – и все прозрели!

Еще до того, как началась циничная – другого слова не подберешь – строительная кампания на заповедных землях, экологи, биологи и просто неравнодушные люди били тревогу. Еще несколько лет назад и к нам в редакцию обращались, сообщали, что забор, отделяющий территорию заповедника от территории, где располагаются дома отдыха курортного комплекса «Пицунда», все больше напоминает символический, что на заповедной территории, причем в местах, где весной зацветают уникальные эндемичные растения, сложены дрова для расположенных тут же, вплотную к забору, апацх, что за территорией никто в общем-то не следит (не проявляет заботу о растущих на территории заповедника деревьях и кустарниках, то есть….).

Неоднократно в редакцию по этому поводу обращался заведующий отделом флоры и растительности Института ботаники АНА Зураб Иосифович Адзинба, и мы выступали в газете на эту тему, в частности и на полосе «Рица».

И вот теперь, накануне нового курортного сезона, воспользовавшись тем, что заповедник находится в особенно уязвимом состоянии, что уродливо выглядит изглоданный огневкой самшит, местные предприниматели, решившиеся на строительство, наносят свой удар по родной природе и строят капитальные здания на заповедной земле!

В первые же дни, в самом начале строительства, которое было тщательно подготовлено и шло стремительно, экологическим инспектором были составлены акты, на месте побывали представители правоохранительных органов, подключилась экологическая прокуратура.

Подчеркну, что разрешения на строительство в этой зоне не может быть по определению, потому что речь идет о ЗАПОВЕДНЫХ землях.

– Ты вообще кто тут такой? Подумаешь! Были заповедные, стали мои!!! Да плевать! – вот она самая распространенная и – уверена, все меня понимают – самая облегченная с лексической точки зрения фраза, которой и встречают и провожают на месте затеянного строительства проверяющих любого ранга. И не только в Пицунде.

Президент жестко отреагировал на происходящее. Он поручил немедленно остановить строительство, а построенные объекты разобрать и – кроме того – проследить по бумагам, кто что подписывал и за какой этап этой ударной кампании отвечал.

Жестко прореагировал Рауль Хаджимба на комментарии главы экологического ведомства Савелия Читанава и генерального прокурора РА Зураба Ачба, которые докладывали, что вверенные им структуры в ответ на беззаконие отвечали, руководствуясь законом. На сегодня заведены два уголовных дела: одно – по незаконной вырубке самшита и второе – по незаконному строительству.

Президент запросил бумаги и как человек опытный сразу увидел, как беспомощны и сами бумаги, и комментарии к ним: «Каждый из вас, перекладывающий вину на вышестоящего руководителя, несет ответственность за это! Кто же подал пример? Думаю, это сами работники заповедника. То, что я увидел в административном корпусе заповедника, свидетельство тому!»

Президент пообещал принять столь же жесткие кадровые решения, заметив с горечью: «Вместо желания созидать у нас только желание проедать. Живем сегодняшним днем! А это недопустимо!»

Безусловно, случившееся – это неприкрытый вызов самой власти. Потому что налицо полное игнорирование ее институтов.

Вот эти знакомые всем фразы – «Плевал я на закон! Никто нам не указ! Что хочу, то и ворочу! Мы – на своей земле…» – это и есть вызов. И еще хочу добавить: у нас у всех – у каждого – на этой земле временное жилье… Это – единственная реальность. И не имеет значения – что кто из нас по этому поводу думает.

Сразу после того как завершилось совещание в Пицунде, я отправилась к главе Госкомитета по строительству и архитектуре РА Эсфирь Яковлевне Майтоп – за комментариями. Впрочем, какие уж тут могли быть комментарии!

Эсфирь Яковлевна сообщила, что за разрешением на строительство в заповедной зоне никто не обращался. Но это и понятно.

А в личной беседе мне удалось выяснить у сотрудников комитета, что во время проверок им приходится сталкиваться с нарушением закона в очень многих случаях. И это не говоря уже об откровенной грубости и прочих издержках …

Издержках чего? Южного темперамента? Откровенного хамства? Лишающей разума жажды наживы?

А ведь Госкомитет по строительству и архитектуре – это и есть институт и инструмент власти, и специалисты его грамотные, ответственные люди, ничем не запятнавшие свой авторитет. И слово их – и есть глас закона.

И вот тут я сделаю маленькое отступление и расскажу, что за четыре года с момента возобновления выхода экологической полосы в газете «Республика Абхазия» сотрудники Комитета по строительству и архитектуре не раз помогали мне во время работы над материалами. Наша газета неоднократно поднимала проблемы незаконной вырубки деревьев и строительства в полосе близ моря, где капитальное строительство категорически запрещено законом. В частности, достройка и отделка магазинчика «Бульвар» на пересечении улиц Ардзинба и Инал-Ипа была осуществлена тоже отнюдь не без приключений, ведь магазинчик построен прямо на бульваре. Или череда ресторанчиков вдоль побережья в Новом Афоне – это разве все сплошь сборные конструкции, допустимые законом в береговой зоне? Нет, отнюдь, это капитальные сооружения! Тем не менее на это закрывают глаза.

Закрываем глаза мы, обычные люди, чиновники, представители руководства страны… А почему? Потому что не хотим обидеть или расстроить соседа, родственника, человека, который помог нам в трудную минуту… А кто подписывает разрешения на строительство зданий в пять, шесть и более этажей в двухсотметровой удаленности от линии прибоя? Да, такие решения ДОПУСКАЮТСЯ в виде исключения… А исключения, как говорилось в школьной поговорке моего детства, только подтверждают правила… Между тем в Сухуме, городе приморском, с влажным климатом, существуют закрепленные законодательством правила соблюдения высоты зданий в зависимости от удаленности от моря. Высотные здания в приморской зоне не допустимы… На бумаге не допустимы, а в реальности они существуют. Тоже в качестве исключения. Как миражи. Не хотите – не замечайте.

Хоть мы, журналисты, все трубим себе и трубим… А кого интересует наше мнение? С заработной платой в шесть тысяч рублей мы никого не можем заинтересовать… Разве что западных партнеров, для которых каждая острая тема – это лишний повод занести «плюсик» в свой кондуит: «Мы, ребята, хорошо работаем…»

Пресса в Абхазии, хоть и пользуется уважением, однако статус четвертой власти давно утратила… Впрочем, какие уж тут могут быть обиды, если в стране в чести авторитеты совершенно иного порядка…

Строительство в Пицунде выглядит вполне логичным продолжением темы возведения ресторана на Сухумской набережной, позади Национальной библиотеки – прекрасное удобное место, когда-то заболоченное, а потом окультуренное благодаря правильно подобранным зеленым насаждениям, выполняющим роль природного дренажа и защитника сомнительных почв…

Мои коллеги-журналисты неоднократно уже писали об этом загадочном, однако весьма непрошибаемом с точки зрения критики ресторане. В этом случае тоже невозможно найти концы – по одни сведениям, проект получил устное одобрение главы города, по другим – ресторан относится к категории ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ объектов… Исключительных с точки зрения важности и значимости его возведения.

Это наше настоящее. Но ведь похожие случаи происходили и вчера… Так, кстати, в Госкомитет по экологии и охране окружающей среды по сей день так и не поступил основной пакет документов на возведение здания торгово-развлекательного назначения у Красного моста на берегу реки Баслы. По этому поводу наша газета тоже выступала. На эскизе, представленном в Комитет три года назад, здание занимало территорию, которая когда-то была выделена исключительно под кинотеатр «Апсны», а вот строители, судя по всему, получили совсем другое задание и залили фундамент, а потом и этажи возвели на всей площади между рекой и улицей. Где искать подписи? Где искать виновных? И есть ли тут нарушение? Или эскиз был изящной обманкой? Тоже миражом?

Во время поездки в Пицунду кто-то из окружавших Президента людей высказал диагноз происходящему: «Безнаказанность порождает беззаконие…»

Так и есть. Законы в Абхазии не работают, потому что высокие чиновники пошли по сомнительному пути исключений, потому что были уверены – у нас в Абхазии нельзя по-другому, ведь все друг друга знают… Этот обидится, тот обидится…

Хочу справедливости ради заметить, что слабый голос совести государства – голос общественности, голос профессионалов все-таки был услышан Президентом. В частности, молодой общественности Пицунды, которая не желает мириться с ситуацией, когда лучшие участки страны, достояние Абхазии нарезаются для того, чтобы обслуживать частные интересы.

К сожалению, Абхазия – не единственная страна, где чиновники допустили такого рода прецедент, позволили обойти закон… Один раз. Сначала один – в порядке исключения.

А ведь законы для того и пишут, чтобы у людей не было соблазна договариваться между собой, чтобы дьявольскому соблазну противопоставить безответную, неодушевленную суровость закона.

Ан нет! Обошли закон один раз. И пошло!

На побережье Абхазии сегодня прямо близ береговой полосы уже построены и продолжают строиться КАПИТАЛЬНЫЕ курортные объекты – рестораны и гостиницы – в уникальном месте с белыми скалами в Цандрыпше, на территории базы отдыха «Черная жемчужина», где совсем недавно были лишь крохотные деревянные домики с остроконечными крышами, – так, для легких на подъем туристов…

Я еще ничего не сказала о горной части Абхазии, где тоже без разрешения или с разрешениями с исключительным статусом возводятся отели в прекрасных заповедных местах. Наша газета уже три (три!) раза писала о национальном ресторане, уютно расположившемся в роще калифорнийских секвой по дороге на Рицу – тоже безо всякого на то разрешения, просто потому, что это красивое место и грех не использовать его для привлечения отдыхающих.

Между тем редакция располагает документом – не больше и не меньше как Постановлением Кабинета Министров РА № 247 от 7 апреля 2005 года, в котором говорится о придании участку земли, на котором произрастают секвойи, природоохранного статуса. А вот никаких мер, которые должны были последовать, принято не было.

Одним словом, разговор у нас сегодня какой-то нерадостный. Наверное, потому, что большинство населения Абхазии сегодня чувствует себя в некоем тупике. И в этот тупик мы завели себя сами, прорубая «просеки» в прямом и переносном смысле – в существующем законодательстве и на участках заповедной территории родной страны.

Страшно на этом свете, господа... Особенно с широко закрытыми глазами. И это не цитата. Это явление. От страха можно и с широко распахнутыми глазами ничего не увидеть. И будущего в том числе.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 49Выпуск: 3510Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА