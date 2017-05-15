КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НЕ СОЗДАВАТЬ МИФЫ

С приближением весны практически каждую неделю на наших дорогах происходят автоаварии со смертельным исходом. В середине апреля пострадали и погибли 3 человека. Через несколько дней в нашем районе хоронили молодого человека, который, управляя автомобилем на скорости, разбился. В преддверии 1 мая в Гагре – новое ЧП. Есть жертвы. Через несколько дней у поселка Бзыпты насмерть сбивают ребенка.

Складывается впечатление, что мы сами себе вредим в нашей жизни и на многие происходящие вещи смотрим сквозь пальцы. И никакие выводы не делаем. Виновность в этих ДТП приписываем властям, МВД, сотрудникам ГАИ. Почему сами не можем остановить безобразия, творимые на наших улицах и дорогах? Разве мы не умеем водить автомобили или совсем не знаем правил дорожного движения?

Все просто. Мы соблюдаем все предписания, когда выезжаем на автомобиле или без него за пределы нашей республики. Как документ прячем свой придуманный самими же так называемый «особый наш менталитет» и знаем, что этот миф не будет «работать», когда выезжаем за границы Абхазии. Мы становимся законопослушными, аккуратными, разговаривающими нормальным языком гражданами.

Законы, которые мы соблюдаем там, не отличаются от наших. Такого рода нормативы были переписаны и приняты народными депутатами разных созывов из российских источников. Почему же мы не хотим соблюдать свои законы у себя дома?

Кто-то скажет, что свой дом и есть самое важное и родное, где можно законы не исполнять и даже игнорировать, тем самым демонстрируя показную крутизну. На самом деле так проявляется у нас хамелеонство, которое никогда не было присуще нашим людям.

Мы часто говорим, что республика маленькая, все друг друга знают, плюс родственные и дружеские отношения не позволяют руководствоваться лишь Законом, чтобы кого-то наказать. В итоге это порождает вседозволенность, безнаказанность и соответствующее поведение на наших дорогах. Мы уже перестали замечать, что на нас стали косо смотреть, например, когда во всеуслышание родственники водителя, который сбил человека, заявляют, что он не виновен. И в дальнейшем он не несет никакого наказания. В рамках уличных понятий «модным» стало вызволять своих дружков из милиции бригадой горластых ребят, которые могут и пострелять в силовых структурах для острастки. «Большое дело, не так ездил на машине», – говорят они. А ведь у каждого из них есть родители, родственники, старшие, которые тоже «тайно» мечтают, чтобы их нарушителя не наказывали и отпустили. И у них получается. Соответствующие звонки, просьбы, родственные связи делают свое дело.

Особой «исключительностью и гордостью» стало считаться, когда ты, позвонив нужным чиновникам, вызволяешь водителей, совершивших ДТП. «Ты – мужик, спас меня от наказания, надо это отметить за столом», – хвалятся нерадивые водители и… продолжают за рулем автомобиля «некрасиво» вести на дорогах.

Все такие понятия – медвежья услуга, они унижают, топят нашу Абхазию. Страны, где не соблюдаются законы, нет безопасности на дорогах, и жизни даже молодого поколения не представляют собой ценности, причисляются к категории неблагополучных. Мы хотим приблизиться по показателям к таким государствам?

Вакханалию на дорогах останавливают сотрудники ГАИ республики. Делают они свою работу хорошо, несмотря на то что она очень тяжелая и неблагодарная. Когда работник видит – утром он задержал водителя-лихача, а уже вечером тот ему уже грозит «разборкой» (нередко к этим действиям подталкивают и сами родители юных водителей), неудивительно, что у него опускаются руки.

Безобразия и смерти на дорогах мы можем остановить только все вместе. Когда научимся вести себя на улицах и дорогах, как в Сочи, Краснодаре, Ростове, Москве. Когда поймем, что наказание для всех одинаково и обязательно настигнет виновного.

Будет правильно, если у нас в государстве будет издан указ, запрещающий всем чиновникам, руководителям структур, организаций, учреждений, пользуясь своим положением и связями, «просить» за водителя-нарушителя. Кто переступит через этот указ, должен быть освобожден от занимаемой должности. Тогда все поймут: институт «заступничества» или «круговая порука» работать не будут, и мы будем вспоминать наши постулаты Апсуара и Аламыс не за столом, а при вождении автомобиля, и детей своих будем учить настоящим традициям, а не выдуманным мифам.

До войны 1992-93 гг. мы гордились, что наша аборигенная нация – это особый слой общества, о котором мы говорили с гордостью и брали пример. Для нас было чуждо совершать поступки, которые оскорбляли Закон, общество, республику. Своим ежедневным поведением мы поднимали престиж Абхазии и никому не давали разрушить ее. И это был не миф.

Если не принять волевых, кардинальных, смелых решений, то регулярных катастроф на дорогах со смертельным исходом нам не избежать еще долго. А это плохо не только для родных и близких пострадавших, но и для всей страны.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 49Выпуск: 3510Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА