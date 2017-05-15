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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТРАДИЦИЯМ 15.05.2017

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТРАДИЦИЯМ

Сегодня в конно-спортивной школе «Леон» лошадям, рождённым в Абхазии, были выданы паспорта.

Также за каждой лошадью был закреплён код для учета и идентификации лошади при пересечении государственной границы и для участия на различных соревнованиях и турнирах. Данные коды представляют собой электронные чипы, которые будут вживлены под кожу лошади.

При вручении присутствовали представители Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту, Министерства сельского хозяйства, Ветеринарной службы РА, Федерации конного спорта и общественность РА.

Президент Федерации конного спорта Республики Абхазия Аслан Камлия отметил, что такие паспорта в Абхазии выдаются впервые.

Государственный комитет РА по физической культуре и спорту


Номер:  49
Выпуск:  3510
Рубрика:  спорт
Автор:  Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

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