ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТРАДИЦИЯМ

Сегодня в конно-спортивной школе «Леон» лошадям, рождённым в Абхазии, были выданы паспорта.

Также за каждой лошадью был закреплён код для учета и идентификации лошади при пересечении государственной границы и для участия на различных соревнованиях и турнирах. Данные коды представляют собой электронные чипы, которые будут вживлены под кожу лошади.

При вручении присутствовали представители Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту, Министерства сельского хозяйства, Ветеринарной службы РА, Федерации конного спорта и общественность РА.

Президент Федерации конного спорта Республики Абхазия Аслан Камлия отметил, что такие паспорта в Абхазии выдаются впервые.

Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

Номер: 49Выпуск: 3510Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту