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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТРАДИЦИЯМ
Сегодня в конно-спортивной школе «Леон» лошадям, рождённым в Абхазии, были выданы паспорта.
Также за каждой лошадью был закреплён код для учета и идентификации лошади при пересечении государственной границы и для участия на различных соревнованиях и турнирах. Данные коды представляют собой электронные чипы, которые будут вживлены под кожу лошади.
При вручении присутствовали представители Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту, Министерства сельского хозяйства, Ветеринарной службы РА, Федерации конного спорта и общественность РА.
Президент Федерации конного спорта Республики Абхазия Аслан Камлия отметил, что такие паспорта в Абхазии выдаются впервые.
Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
Номер: 49
Выпуск: 3510
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту