ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО В АБХАЗИИ ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках проведения тренировки по антитеррору пресекли террористическую деятельность условных незаконных вооруженных формирований (НВФ).

По легенде учебного мероприятия террористы предприняли попытки минирования и подрыва складов материально-технических средств.

Дежурными сменами по тревоге было поднято подразделение противодействия терроризму соединения. Военнослужащие отработали действия по блокированию и уничтожению условного противника на осажденном контрольно-пропускном пункте и в районе расположения складских помещений.

С целью подготовки военнослужащих к действиям в реальных условиях в ходе тренировки было использовано более 20 имитационных зарядов, свыше 10 сигнальных ракет и около 3 тыс. холостых патронов к вооружению.

В тренировке были задействованы около 100 военнослужащих и более 10 ед. военной техники, в т.ч. современные бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили КамАЗ-5350 «Мустанг».

Вадим АСТАФЬЕВ, начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник

Номер: 49Выпуск: 3510Рубрика: политикаАвтор: Вадим АСТАФЬЕВ, начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник