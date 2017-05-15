ТЕНДЕНЦИЯ – К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

В Общественной палате РА

В разговоре членов Общественной палаты РА, пригласивших на очередное заседание министра экономики РА Адгура Ардзинба, более всего интересовало, в какой мере в Абхазии осуществляется поддержка малого и среднего бизнеса, что для этого сделано, что в планах.

Замечу сразу, беседа проходила интересно. Министр с самого начала сообщил, что полноценных институтов поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии за послевоенные годы так и не сложилось, а вот опыт зарубежных стран по этому направлению наши специалисты изучают. Однако говорить конкретно о создании у нас специализированных профильных институтов и банков, посредством которых осуществляется регулирование отношений в сфере малого и среднего бизнеса в успешных с этой точки зрения странах, пока рано.

А. Ардзинба уточнил, что нормативная правовая база в Абхазии подготовлена, но на данный момент не принята. А вот программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, и разработаны, и утверждены. Среди них программы, связанные с повышением квалификации предпринимателей (обучение начинающих, организация стажировок в РФ, в том числе в Татарстане, Белгородской области и др.), а также поддерживающие экспорт и экспортоориентированные предприятия, что позволяет повысить конкурентоспособность наших экспортеров на внешнем рынке и др. А. Ардзинба заметил, что важным инструментом поддержки является также готовность государства взять на себя часть затрат по популяризации нашей отечественной продукции за рубежом.

С оптимизмом было принято участниками встречи сообщение, что Совет предпринимателей, созданный при Министерстве экономики РА, по поручению Президента Абхазии Р. Хаджимба разработал проект закона «О предоставлении налоговых каникул для начинающих предпринимателей». Проект предусматривает освобождение предпринимателя-дебютанта от налогов на срок до трех лет.

Вообще, в разговоре, который, повторюсь, отличался редкой откровенностью, было поднято много важных для сферы бизнеса проблем. Члены Палаты – люди опытные, и потому они задавали вопросы напрямую. Например, как снизить административные барьеры при перевозках абхазской продукции через государственную границу на территорию РФ. И министр так же прямо ответил, что официальных обращений по этому поводу в портфеле министерства нет.

То есть проблема есть, а поставить мы ее не можем, нет аргументов, нет обоснований, нет предложений с нашей стороны.

После этого разговор пошел еще более открытый: из уст предпринимателей с солидным стажем, которых немало среди членов ОП, звучали выстраданные десятилетиями «рецепты» оздоровления отечественной экономики.

Не оставили члены Палаты без внимания факт, озвученный министром, что важные для развития бизнеса документы, направленные на рассмотрение в вышестоящие инстанции, слишком долго в этой «позиции» находятся.

– Может быть, стоит придать проведению столь актуальных документов некий статус «горячей линии»? – предложила член Палаты Н. Венедиктова. – Ведь очевидно, насколько это важно.

А для меня как для журналиста, как для человека, пусть пристрастно, но тем не менее наблюдающего со стороны, было очевидно, что и сами предприниматели, и люди, занимающие в нашем государстве активную гражданскую позицию, и представители государственного аппарата намерены менять – и срочно – положение вещей в сфере бизнеса. Потому что с математическими законами невозможно спорить: умноженное на ноль есть ноль, а всякое положительное действие всегда ведет к положительному результату.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 49Выпуск: 3510Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА