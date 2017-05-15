ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ

Россия – Абхазия

Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба принял нового торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Владимира Некрасова.

На встрече обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества Абхазии и России. Министром экономики было обращено особое внимание на сложности, возникающие у предпринимателей двух стран, занимающихся внешнеторговой деятельностью, при пересечении государственной границы.

– Существует целый комплекс проблем, которые нам с вами предстоит решить. Это касается и уже имеющихся соглашений, которые по тем или иным причинам не работают, – отметил Адгур Ардзинба.

Стороны также обсудили вопросы привлечения инвестиций в республику.

По итогам встречи министр экономики и торговый представитель договорились провести совместную работу по сбору и систематизации информации по имеющимся проблемам для последующего их комплексного решения.

Торгпредство России в Абхазии

Номер: 49Выпуск: 3510Рубрика: экономикаАвтор: Торгпредство России в Абхазии