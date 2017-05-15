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ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ
Россия – Абхазия
Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба принял нового торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Владимира Некрасова.
На встрече обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества Абхазии и России. Министром экономики было обращено особое внимание на сложности, возникающие у предпринимателей двух стран, занимающихся внешнеторговой деятельностью, при пересечении государственной границы.
– Существует целый комплекс проблем, которые нам с вами предстоит решить. Это касается и уже имеющихся соглашений, которые по тем или иным причинам не работают, – отметил Адгур Ардзинба.
Стороны также обсудили вопросы привлечения инвестиций в республику.
По итогам встречи министр экономики и торговый представитель договорились провести совместную работу по сбору и систематизации информации по имеющимся проблемам для последующего их комплексного решения.
Торгпредство России в Абхазии
Номер: 49
Выпуск: 3510
Рубрика: экономика
Автор: Торгпредство России в Абхазии