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ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ 15.05.2017

ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ

Россия – Абхазия

Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба принял нового торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Владимира Некрасова.

На встрече обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества Абхазии и России. Министром экономики было обращено особое внимание на сложности, возникающие у предпринимателей двух стран, занимающихся внешнеторговой деятельностью, при пересечении государственной границы.

– Существует целый комплекс проблем, которые нам с вами предстоит решить. Это касается и уже имеющихся соглашений, которые по тем или иным причинам не работают, – отметил Адгур Ардзинба.

Стороны также обсудили вопросы привлечения инвестиций в республику.

По итогам встречи министр экономики и торговый представитель договорились провести совместную работу по сбору и систематизации информации по имеющимся проблемам для последующего их комплексного решения.

Торгпредство России в Абхазии


Номер:  49
Выпуск:  3510
Рубрика:  экономика
Автор:  Торгпредство России в Абхазии

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