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15.05.2017
Номер: 49
Выпуск: 3510
Рубрика: экономика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
Статья 1
Утвердить Отчет об исполнении Республиканского бюджета за 2016 год с основными параметрами по доходам в сумме 8 029 197,8 тыс. руб., по расходам в сумме 7 795 281,1 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 233 916,7 тыс. руб. и со следующими показателями:
– доходов Республиканского бюджета по видам и подвидам бюджетной классификации (приложение № 1);
– расходов Республиканского бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение № 2).
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 11 апреля 2017 года, № 4393-с-V
Номер: 49
Выпуск: 3510
Рубрика: экономика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия