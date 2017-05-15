Закон Республики Абхазия

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

Статья 1

Утвердить Отчет об исполнении Республиканского бюджета за 2016 год с основными параметрами по доходам в сумме 8 029 197,8 тыс. руб., по расходам в сумме 7 795 281,1 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 233 916,7 тыс. руб. и со следующими показателями:

– доходов Республиканского бюджета по видам и подвидам бюджетной классификации (приложение № 1);

– расходов Республиканского бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение № 2).

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 11 апреля 2017 года, № 4393-с-V

Номер: 49Выпуск: 3510Рубрика: экономикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия