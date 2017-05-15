Закон Республики Абхазия

Об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. за 2016 г.

Статья 1

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. за 2016 год по доходам в сумме 104 655,8 тыс. руб. (приложение №1) и по расходам в сумме 100 363,9 тыс. руб. (приложение №2), остаток средств на 1 января 2017 года в сумме 4 793,8 тыс. руб.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

11 апреля 2017 года,

№ 4396-c-V

Номер: 49Выпуск: 3510Рубрика: экономикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия