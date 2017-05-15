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15.05.2017
Номер: 49
Выпуск: 3510
Рубрика: экономика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
Об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. за 2016 г.
Статья 1
Утвердить Отчет об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. за 2016 год по доходам в сумме 104 655,8 тыс. руб. (приложение №1) и по расходам в сумме 100 363,9 тыс. руб. (приложение №2), остаток средств на 1 января 2017 года в сумме 4 793,8 тыс. руб.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
11 апреля 2017 года,
№ 4396-c-V
Номер: 49
Выпуск: 3510
Рубрика: экономика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия