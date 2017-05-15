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Постановление Кабинета Министров РА
Об использовании паспортов граждан Республики Абхазия образца 2005 года с истекшим сроком действия для целей голосования на выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по 17-му избирательному округу в г.Гудаута
В целях обеспечения условий для свободного волеизъявления граждан Республики Абхазия на выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по 17-му избирательному округу в г.Гудаута, намеченных на 14 мая 2017 года,
Кабинет Министров Республики Абхазия постановляет:
Продлить до 15 мая 2017 года срок действия общегражданских (внутренних) паспортов граждан Республики Абхазия образца 2005 года с истекшим до указанной даты сроком действия для целей голосования на выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
г.Сухум,
6 мая 2017 г.,
№ 61
Номер: 49
Выпуск: 3510
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия