Постановление Кабинета Министров РА

Об использовании паспортов граждан Республики Абхазия образца 2005 года с истекшим сроком действия для целей голосования на выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по 17-му избирательному округу в г.Гудаута

В целях обеспечения условий для свободного волеизъявления граждан Республики Абхазия на выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по 17-му избирательному округу в г.Гудаута, намеченных на 14 мая 2017 года,

Кабинет Министров Республики Абхазия постановляет:

Продлить до 15 мая 2017 года срок действия общегражданских (внутренних) паспортов граждан Республики Абхазия образца 2005 года с истекшим до указанной даты сроком действия для целей голосования на выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г.Сухум,

6 мая 2017 г.,

№ 61

Номер: 49Выпуск: 3510Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия