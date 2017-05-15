ПАМЯТНАЯ ДАТА

В Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Абхазии, лауреата Государственной премии им. Д. Гулиа, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени, академика Баграта Шинкуба. В мероприятии приняли участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба, представители абхазской интеллигенции, гости из республик Северного Кавказа.

В рамках торжественного вечера состоялись: показ театрализованных композиций по произведениям Баграта Шинкуба в исполнении актеров драматического театра им. С. Чанба и молодежного театра, а также выступление Государственного ансамбля народного танца «Кавказ».

Номер: 49Выпуск: 3510Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс