ПАМЯТНАЯ ДАТА

В Нижней Эшере у Мемориального комплекса Владислава Ардзинба прошла церемония возложения цветов.

В церемонии приняли участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба, представители Правительства, послы: России, Южной Осетии и Приднестровья, политические и общественные деятели, учащиеся высших и средних учебных заведений.

Чтобы отдать дань памяти Первому Президенту Владиславу Ардзинба в Абхазию прибыли делегации из Южной Осетии, Арцаха и России.

14 мая Первому Президенту Абхазии исполнилось бы 72 года.

Номер: 49Выпуск: 3510Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс