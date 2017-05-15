Главная
15.05.2017
Номер: 49
Выпуск: 3510
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПАМЯТНАЯ ДАТА
В Нижней Эшере у Мемориального комплекса Владислава Ардзинба прошла церемония возложения цветов.
В церемонии приняли участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба, представители Правительства, послы: России, Южной Осетии и Приднестровья, политические и общественные деятели, учащиеся высших и средних учебных заведений.
Чтобы отдать дань памяти Первому Президенту Владиславу Ардзинба в Абхазию прибыли делегации из Южной Осетии, Арцаха и России.
14 мая Первому Президенту Абхазии исполнилось бы 72 года.
Номер: 49
Выпуск: 3510
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс