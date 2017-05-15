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ПАМЯТНАЯ ДАТА 15.05.2017

ПАМЯТНАЯ ДАТА

В Нижней Эшере у Мемориального комплекса Владислава Ардзинба прошла церемония возложения цветов.

В церемонии приняли участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба, представители Правительства, послы: России, Южной Осетии и Приднестровья, политические и общественные деятели, учащиеся высших и средних учебных заведений.

Чтобы отдать дань памяти Первому Президенту Владиславу Ардзинба в Абхазию прибыли делегации из Южной Осетии, Арцаха и России.

14 мая Первому Президенту Абхазии исполнилось бы 72 года.


Номер:  49
Выпуск:  3510
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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