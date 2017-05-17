Международный военно-патриотический сбор молодежи

В августе текущего года на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии состоится двухнедельный международный военно-патриотический сбор (слёт) молодежи «Азбука безопасности и выживания-2017».

Участниками летнего лагеря станут российские и абхазские юноши в возрасте от 12 до 17 лет из неполных и многодетных семей, детей погибших военнослужащих, а также воспитанников военно-патриотических клубов. Проживание в палаточном городке и питание подростков также будут организованы на территории соединения.

Программой слёта предусмотрен максимально насыщенный 14-дневный курс прикладных, теоретических занятий и мероприятий различной направленности, чередующих физические нагрузки, интеллектуальные задачи и эмоциональное включение подростков.

В частности, юноши двух стран получат навыки в военном биатлоне с прохождением полосы препятствий, выполнении нормативов по огневой подготовке, сборке и разборке автомата и пистолета, оказании первой медицинской помощи и др.

Также участники сбора будут участвовать в приключенческих и военизированных играх, в т.ч. «тропа разведчика» и моделирование экстремальных ситуаций, что позволит в увлекательной форме прививать необходимые умения.

Целями сбора являются военно-спортивная подготовка допризывной молодежи, воспитание и укрепление в их сознании неприятия насилия, формирование негативного отношения к терроризму и экстремизму во всех его проявлениях.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 50Выпуск: 3511Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа