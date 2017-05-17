«КИАРАЗ»: ТВОРИТЬ ДОБРО И ДАРИТЬ ЧУДО

Благотворительность

«Доброта – язык, на котором немые могут говорить и который глухие могут слышать»

П. Бови – английский писатель XVIII века

Одной из высоких моральных ценностей, которые прививают детям их родители, является забота о ближнем. Таким образом, получается, что человеку свойствено протягивать руку помощи нуждающимся, если есть такая возможность. Именно такую руку помощи протягивает многодетным семьям Абхазии благотворительная общественная организация «Киараз», которая была учреждена в апреле 2015 года. Кроме основной направленности своей деятельности, фонд «Киараз» помогает всем, кто обращается к ним за помощью. Исполнительный директор организации Камма Гопия в 2011 году окончила исторический факультет АГУ по специальности «международные отношения». Свою деятельность в благотворительной организации «Киараз» она начала с волонтерских акций сбора вещей для малоимущих семей через социальную сеть Facebook, но уже сегодня она работает с командой единомышленников, которые инициируют проекты и программы, для того чтобы жизнь людей стала лучше.

В начале мая в очередной раз Камма совершила благотворительный вояж в Гулрыпшский и Очамчырский районы к своим подопечным. Однако на сей раз в нём приняли участие новые волонтёры – депутат Парламента РА, член попечительского совета «Киараз» Алхас Джинджолия, руководитель отдела рекламы и внешних коммуникаций ЗАО «Аквафон» Гета Ардзинба и я, журналист газеты «РА» Русудан Барганджия.

Пролог

…Майское утро выдалось по-летнему жарким. Две машины, минивэн «Киараза» и джип Алхаса, загруженные продуктами питания, лекарствами, товарами бытовой химии и гигиены, были готовы к отъезду. Однако ещё пришлось заехать в пекарню фирмы «Лидер» за хлебом. Её руководитель Аслан Ахуба уже в третий раз бесплатно отправляет по 50 буханок румяного тёплого хлеба подопечным «Киараза». Заехали и в аптеку «Лекарь» за лекарствами, которая тесно сотрудничает с волонтёрами и всегда готова прийти к ним на помощь. По дороге в Гулрыпш Гета Ардзинба рассказала о благотворительном участии ЗАО «Аквафон» в деятельности «Киараза»:

– С этой организацией мы работаем со дня её основания. К нам обратились её сотрудники Наталья Милованова, Кама Квициния и Камма Гопия с просьбой о помощи и рассказали о своей благотворительной деятельности. Мы сразу прониклись к ним абсолютным доверием и поняли, что этим людям не стоит выставлять никакие «фильтры». А просьба заключалась в том, что возникла необходимость выплачивать зарплаты сотрудникам и содержать офис. Благо, что за аренду помещения плата не взималась. В прошлом году «Аквафон» ежемесячно выплачивал им по 50 тысяч рублей, а в этом году – 68 тысяч. Кроме того, мы участвуем во всех благотворительных праздничных акциях, которые проводит «Киараз». Например, на Новый год «Аквафон» выделил 480 тысяч рублей на подарки их подопечным. Ни одно письмо ребёнка не осталось без внимания наших сотрудников. Пригласили детей в наши драмтеатры на новогодние спектакли, где раздавали заказанные ими подарки. Семьям, где совсем отчаянная ситуация, купили электрообогреватели и продукты. Фондом была проделана большая работа. В прошлом году в сентябре ко Дню Победы «Аквафон» выделил 360 тысяч рублей для оказания помощи семьям погибших. Активное участие в деятельности «Киараза» принимает наш менеджер по социальным проектам Астан Барциц. «Киараз» имеет достоверную базу переписи многодетных малоимущих семей. Его сотрудники провели тщательный мониторинг всех сёл, особенно в Очамчырском районе, так как этот регион является самым уязвимым в этом плане. Они имеют реальные цифры. Камма представляет нам прозрачную отчётность своей работы. Мы верим ей и ценим такого сотрудника. Большой вклад вносит в деятельность «Киараза» соучредитель Наталья Милованова, которая на личные деньги ремонтирует и строит дома для многодетных семей.

…В этом мы убедились, когда заехали в магазин строительных товаров, где купили дверь для ванной комнаты и с трудом запихнули её в минивэн. Эта дверь предназначалась для семьи из села Пакуаша, которую с нетерпением ждали там, чтобы закончить ремонт.

Гулрыпшский район

…У офиса «Аквафона» в центре посёлка Агудзеры мы поджидали мать шестерых детей. Чтобы не терять время, стали выгружать в офис продукты, вещи личной гигиены, товары бытовой химии. Через некоторое время к нам подбежала хрупкая женщина с выражением радости на лице. Она стала нам помогать.

– На шестерых детей получаю пособие 4.200 рублей в месяц, – сказала она с досадой. – Спасибо «киаразовцам» и волонтёрам из Афонского монастыря. Если б не они, пришлось бы просить милостыню возле церкви.

Эта семья снимает две комнаты в бараке, за которые платит пять тысяч рублей в месяц. Жильём назвать эти трущобы трудно. Старшему сыну 16 лет, младшему пошёл второй год. А муж работает по случаю.

…На повороте в село Кацыкит нас ждала молодая семья с грудным ребёнком. Они приехали на соседской машине за своим «пайком». Муж – инвалид II группы, без ноги, на протезе. Он служил в ОМОНЕ и в 2007 году в бою на границе с Грузией его ранили.

– Меня оперировали 15 раз, но ногу спасти не удалось, отрезали, – рассказывает старший сержант в отставке. – Вначале мне помогали, но потом забыли. Когда я защищал Родину, то нужен был государству, а сегодня моих детей кормит «Киараз».

О нем забыли. Пенсию выплачивают в размере 7.600 рублей. Трое детей: старшему – 4 года, младшему – 4 месяца. Живут в деревянном домике, который разваливается. Пытаются построить новое жильё с помощью добрых людей. Большую помощь оказывает им «Киараз». Когда багажник их малолитражки был заполнен всевозможными продуктами и прочими товарами, семья поспешила домой. Сегодня у их скромного очага будет вкусный ужин…

Очамчырский район

…В селе Кындыге за послевоенное время мало что изменилось. К дому многодетной семьи, в которой за семь лет появилось пять детей, мы добирались по просёлочной дороге долго. Мимо опустошённых дворов, разрушенных домов, ржавого танка, сожжённых машин. Казалось, что на нас смотрит война. Когда мы подъехали к большому подворью, застеленному зелёным ковром весенней травы, к нам выбежали детки и стали помогать выгружать коробки, ящики, пакеты. Молодая мама радушно пригласила нас в дом. Однако ветхое строение из двух комнат, в котором проживают девять человек, домом не назовёшь. Но надежду на светлое будущее вселил строящийся рядом бельэтажный домик.

– Старшему сыну 6 лет, а самому младшему 3 месяца, – говорит молодая хозяйка. – Мы живём со свекровью и свёкром – Героем Абхазии, инвалидом войны. До войны их дом сгорел, после войны построили времянку. Но мы уже несколько лет строим новый дом. Государство оказало помощь – купили блоки и подняли стены. За пятого ребёнка получила единовременное пособие 100 тысяч рублей – продолжили ремонт. Муж работает от случая к случаю. Ежемесячно получаем пособие на детей по 500 рублей на каждого. У нас воды нет во дворе. Приходится таскать вёдрами от соседей. На строительство колодца нет денег. Спасибо всем, кто оказывает нам помощь. «Киараз» подарил нам телевизор, помогает постоянно. Слава Богу, мир не без добрых людей.

…Село Кутол – одно из самых благоустроенных сёл района. Однако и здесь две многодетные семьи оказались в отчаянном положении. Для одной семьи из 10 человек «Киараз» за год построил новый бельэтажный дом, в котором в ближайшее время заканчивается ремонт. Все стройматериалы, окна, двери, обои, сантехнику привезли волонтёры фонда. А пока эта семья, в которой пять малолетних детей, живёт у родственников, так как их ветхое строение пришлось снести при строительстве дома.

– Самая младшая моя Самирочка больна гидроцефалией, – говорит молодая хозяйка, показывая ребёнка в коляске. – Туловище не развивается. Надеюсь лишь на Бога…

Именно для неё и привезла Камма Гопия лекарства и памперсы, которым все были рады.

Вторая семья из Кутола, состоящая из 16 человек, также попала в бедственное положение. Старшая хозяйка болеет, сыновья не работают, невестка, у которой 6 детей, ушла из дома из-за невыносимых условий к своим родственникам. Дети остались на руках больной бабушки и второй невестки, у которой своих четверо. Дети с радостью заносили в дом продукты и товары, привезённые нами.

– Выживаем как-то, – говорит бабушка. – Спасибо «Киаразу», Камма нам привозит и продукты, и товары повседневного спроса. Сын мой болеет. Трудно нам очень…

Село Мыку – культурный центр Абжуйской Абхазии. Направляясь к матери-одиночке с двумя детьми, мы проезжали добротные усадьбы с благоустроенными дворами, утопающими в зелени экзотических насаждений. А во дворе молодой женщины стояла развалившаяся деревянная хибара из двух комнат с трещинами на стенах. Но рядом небольшой уютный блочный домик, который отремонтировал фонд «Киараз», с туалетом и душем в красивом кафельном обрамлении.

– Это всё построено и отремонтировано нашим фондом, – говорит Камма, – выкладывая продукты на стол. – Мы купили ей мебель, электрообогреватели. Ежемесячно мы оказываем ей посильную помощь продуктами и одеждой. А Наталья Милованова ежемесячно выделяет этой семье 7 тысяч рублей.

В селе Кочаре живёт семья из 13 человек. Они переселились сюда из села Отапа. У хозяйки дома 7 детей, старший сын женился, и родились ещё 5 внуков. Дети радостно встречали нас, особенно Камму. Особо радовались «вкусняшкам». Нам пришлось сразу сделать им бутерброды с шоколадным маслом. Ели все с большим аппетитом.

В ветхом домике из двух комнат в селе Баслаху проживает семья, в которой 7 детей. Дети с какой-то опаской смотрели на нас, даже не приближались к коробкам, ящикам и пакетам. Мы сами занесли всё в дом. В первой комнате на диване лежал новорождённый ребёнок. Рядом стояла детская кроватка, купленная Каммой.

– Пособие получу, – говорит молодая мама, – куплю корову, детям молоко нужно. Старшему сыну 14 лет, учится в Очамчырской школе-интернате. Трудно нам, муж подрабатывает по случаю. Ютимся в двух комнатах. Ни воды, ни удобств никаких нет. Наша единственная радость – приезд волонтёров «Киараза». Спасибо всем добрым людям за помощь и поддержку.

Доехали мы и до села Акуаски. Здесь в живописном месте живёт многодетная семья. Пять детей: старшему – 10 лет, младшему – 2 месяца. Дом ветхий, протекает крыша.

– Сейчас мы ремонтируем одну комнату, хотим там сделать кухню, – говорит хозяйка. – Я получила деньги, думаю, справимся. А помощь «Киараза» просто неоценима. Эти волонтёры – наши ангелы-хранители. Пусть хранит их Бог.

…На обратном пути завезли дверь в село Пакуаш, заехали в село Атару, оставили паёк в магазине посёлка Дранды. Было уже поздно. Устали. Однако в душе было умиротворение. Творить добро и дарить чудо – это прекрасно.

Эпилог

За два года организация провела акции «Тепло сердца», «Счастливое первое сентября», «Подари чудо», «Мой герой», «8 Марта» и другие. Представители фонда организовали также культурные мероприятия для детей из сел, такие как посещение театров и достопримечательностей страны, а также оказали помощь в поиске работы для своих подопечных.

– Создавая организацию, мы обладали какой-то определенной базой данных людей и уже помогали им, – рассказывает Камма Гопия. – Но в начале нашей деятельности мы не имели представления о численности действительно бедствующих людей. Эта картина открылась нам, когда стартовал проект по мониторингу восточной части Абхазии. К великому сожалению, большая часть бедствующих граждан – это абхазы, представители немалочисленных абхазских фамилий, забытые родственниками и государством. По тем или иным обстоятельствам они не в состоянии обеспечить достойное будущее себе и своим детям. Наша благотворительная организация оказывает помощь многодетным семьям, семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, беспризорникам и неблагополучным детям, одиноким, нуждающимся и пожилым инвалидам. С особым сожалением нам приходится отметить, что немалая часть людей, попадающих в поле зрения нашей организации, – это ветераны Отечественной войны народа Абхазии и члены их семей. Их в нашей базе данных 30% от общего числа нуждающихся, то есть 65 семей в Очамчырском районе. Анализ данных мониторинга, который провела организация, выявил основную проблему нуждающихся семей. Причиной всех бед оказался высокий уровень безработицы или же низкая оплата труда. Мы хотим подчеркнуть, что «Киараз» не ставит перед собой цели содержать и обеспечивать всех малоимущих. Наша задача – обратить внимание общества и государства на проблему малоимущих семей и объединиться в ее решении. Мы хотим наглядно продемонстрировать масштабы социального неблагополучия в нашей стране, угрозы, которые эта проблема несет в себе, и призвать всех наших граждан мобилизоваться для ее решения. Эта проблема пронизана судьбами людей, решить ее силами одной или нескольких организаций без помощи государства и общества невозможно. Наша организация пока находится в самом начале своей основной цели – стабильно оказывать помощь многодетным и крайне нуждающимся семьям, оказывать помощь в улучшении условий их жизни. Организация неоднократно сталкивалась с проблемами, решение которых должно быть в компетенции органов опеки и попечительства. Нам стали известны несколько случаев смерти детей в неблагополучных семьях, где дети стали жертвами безответственности родителей. Также остро стоит проблема отсутствия приюта. Нам уже несколько раз приходилось забирать детей практически с улицы к себе домой, потому что их просто некуда определить. Поэтому эту проблему необходимо решать. Хочу выразить благодарность тем, кто помогает нам, спонсорам – ЗАО «Аквафон», торговой компании «Премиум», аптеке «Эликсир», стоматологическим клиникам «Маридент» и «Ридеамус», члену Общественной палаты Абхазии, врачу Фатиме Харзалия и вашей газете за внимание к нашим проблемам.

Благотворительность – универсальная общечеловеческая ценность, один из важнейших атрибутов гражданского общества. Так не утратим эту ценность, будем хоть иногда помогать тем людям, которые в нас нуждаются и ждут нас.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Сухум – Очамчыра – Сухум

Номер: 50Выпуск: 3511Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ