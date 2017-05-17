Криминальная хроника

Причастные к наркотикам

Сотрудники ОУР Гулрыпшского РОВД совместно с коллегами из РО СГБ РА И УКОН МВД РА обследовали жилище жителя села Цабал Гулрыпшского района гр-на Хаджба Джамбулата Нуриевича, 1972 г.р., и обнаружили и изъяли серо-зеленое вещество со специфическим запахом. Эксперты подтвердили, что найденное вещество является марихуаной. Возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела в отношении задержанного жителя п. Дзыгута Сухумского района гр-на Фасуляна К., 1973 г.р., установлено, что он спрятал наркотическое вещество в районе автобусной остановки по ул. Эшба в п. Бзыпте.

Сотрудники ОУР УВД по Гагрскому району совместно с коллегами из Бзыбского ОМ обнаружили и изъяли два свертка с серо-зеленым веществом растительного происхождения. Как установили специалисты ЭКЦ МВД, данное вещество является марихуаной. Общий вес обнаруженного – 410 г.

Следственным отделом Гагрского районного управления ВД в отношении гр-на Фасуляна К.Н. возбуждено уголовное дело.

Кражу удалось предотвратить

Примерно в 4 утра в Бзыбский ОМ с заявлением обратился житель поселка Бзыпты, 1964 г.р., и сообщил, что неустановленные на тот момент лица из припаркованной возле его дома а/м КАМАЗ сняли два аккумулятора, но не доведя свой умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, с места происшествия скрылись.

В результате оперативных действий сотрудников милиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны жители села Дурипша, гр-не Хупория А. С., 1995 г.р., Гудалия Д. Л.,1995 г.р., и жители г. Гагры гр-не Бейя Рамин и Роман, оба 1997 г.р.

Следственным отделом Гагрского РУВД в отношении вышеназванных граждан возбуждено уголовное дело.

Кражи

По подозрению в совершении хищения чужого имущества задержан гр-н Инапшба С. Р., 1996 г. р. Преступление имело место в г. Сухуме: на остановке общественного транспорта в Синопе у жительницы поселка Агудзеры был похищен кошелек с ювелирными изделиями и 750 рублей.

И хотя гр-н Инапшба С. дал признательные показания в совершении данного преступления, однако, по его словам, он успел реализовать похищенное и вернуть его не представляется возможным. Возбуждено уголовное дело.

В 13.50, в ОВД по Гулрыпшскому району поступило телефонное сообщение о том, что неустановленные лица, представившиеся сотрудниками компании «Аквафон», совершили кражу платежного терминала из магазина «Кентавр», что в пос. Агудзере и скрылись с места происшествия на автомобиле «Лексус». Возбуждено уголовное дело.

(По сводкам пресс-службы МВД РА)

Номер: 50Выпуск: 3511Рубрика: обществоАвтор: (По сводкам пресс-службы МВД РА)