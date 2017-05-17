ТРУДЫ УЧЕНЫХ ЗНАЧИМЫ И АКТУАЛЬНЫ

На научной сессии

Более 40 докладов абхазских ученых прозвучало на 61-й итоговой научной сессии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии, которая состоялась 2 – 4 мая в конференц-зале института. Особенность этой итоговой сессии в том, что посвящена она 100-летию со дня рождения Баграта Васильевича Шинкуба – народного поэта Абхазии, народного писателя Адыгеи и Кабардино-Балкарии.

Открывая сессию, директор АбИГИ, кандидат филологических наук Арда Ашуба сказал: «Каждый год на итоговых научных сессиях ученые обсуждают результаты проделанной за год работы, представляют свои научные доклады, поднимающие темы, проблемы в разных областях науки. А на этой научной сессии будут представлены и научные работы, посвященные жизни и творчеству Баграта Шинкуба». Арда Ашуба также отметил, что в планах института – издать труды этого великого абхазского поэта и писателя в восьми томах, провести в текущем году к 100-летию со дня его рождения Международную научную конференцию.

Итоги научной работы за прошлый год – это и исследования различных проблем, и подготовка, издание научных трудов, и проведение различных конференций, участие в экспедициях. Нередко работа над некоторыми темами, требующими продолжения исследования, переходит на следующий год.

Работа научной сессии проходила в секциях: литература, язык (руководители академик АНА М. Ласуриа, доктор филологических наук, чл.-корр. АНА Л. Хагба), фольклор, этнология (кандидат филологических наук Ц. Габниа, кандидат исторических наук С. Дбар), история, источниковедение, археология (академик АНА О. Бгажба, кандидаты исторических наук С.Возба, И. Цвинария).

Жизнь и деятельность Баграта Шинкуба, его творчество, глубокая философская лирика и яркая проза, система убыхских личных имен, время и пространство в традиционной культуре абхазов, образ божества Щашвы, памятники села Лдзаа и их роль в изучении истории христианства в Абхазии – эти и другие темы затрагивались в докладах на итоговой научной сессии. Их представили как известные, так и начинающие ученые на русском и абхазском языках. Темы отличались актуальностью и разнообразием. Так, интересные вопросы в своих научных докладах поднимали кандидаты исторических наук: С. Лакоба «Об исследованиях немецких ученых и некоторых аспектах политической истории Абхазии 20 – 30-х гг. XX века», Н. Касландзия «Европейские путешественники XIII – XV вв. об Абхазии», доктор исторических наук, академик АНА О.Бгажба и кандидат географических наук Н. Багапш «Опыт математико-географического анализа сообщения К. Багрянородного о границах «стран Зихии и Авазгии» в середине X века», кандидат филологических наук Д.Чурей «Жанрово-стилевые особенности фольклорной пляски абхазов и адыгов в Турции» и многие другие.

Работа научной сессии была успешной и плодотворной.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 50Выпуск: 3511Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ