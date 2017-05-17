КОГО СУДЬБА НЕ СБЕРЕГЛА

Они прошли в «Бессмертном полку» в великий День Победы

Киазым Гулия и Миктат Гулия, мои дяди, родные братья моей матери были призваны в армию из Эшеры, где родились и росли в дружной семье. Киазым был призван в ряды Красной армии и проходил военную службу в Прибалтике,там и застала его война. Он успел прислать несколько писем и фотографий, затем наступила тишина. В дом деда пришли две похоронки о том, что оба сына погибли. Несмотря на это, мои дедушка и бабушка продолжали ждать сыновей, надеялись, что они вернутся. Ведь такое случалось не раз, когда через много лет те, кого считали погибшими, возвращались. С этой надеждой они не расставались до конца своих дней. Тем радостнее была встреча с вернувшимся с фронта третьим сыном – Зосимом Лакоба. Он прошел фронтовыми дорогами и вернулся домой с Победой. Моя мама, их младшая сестра, родилась 9 мая. И конечно, ее день рождения – это и еще одно воспоминание о не вернувшихся с войны братьях, и здравицы в честь тех, кто дошел до Победы.

Становится доброй традицией, когда в день Победы во всех городах бывшего СССР проходит «Бессмертный полк». И с каждым годом в этот полк вливаются новые лица – те, кто дошел до Победы, и те, кто пропал без вести. Все они принесли нам Великую Победу! Фотографии Миктата и Киазыма Гулия несли его внучатые племянники на марше Бессмертного полка в Сухуме 9 мая 2017 года.

Марина ГАБРИЯ, спецкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 50Выпуск: 3511Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА»