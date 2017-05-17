СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Сын Баграта Шинкуба Бенур Шинкуба выразил глубокую благодарность организаторам мероприятий, посвящённых 100-летию Баграта Шинкуба: Президенту РА Раулю Хаджимба, советнику Президента по науке, культуре и образованию Владимиру Зантария, Премьер-министру Беслану Барциц, министерствам культуры и образования, Ассоциации писателей и Союзу писателей РА в лице Мушни Ласурия и Вахтанга Абхазоу. «Я рад, что творчество Баграта Шинкуба не предается забвению, продолжая вдохновлять и просвещать народ Абхазии», – сказал Б.Шинкуба.

Номер: 50Выпуск: 3511Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс