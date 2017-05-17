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17.05.2017
Номер: 50
Выпуск: 3511
Рубрика: экономика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2016 год
Статья 1
Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2016 год по доходам в сумме 35 604,4 тыс. руб. (приложение №1) и по расходам в сумме 35 893,9 тыс. руб. (приложение №2), остаток денежных средств Фонда на 1 января 2017 года в сумме 385,7 тыс. руб. Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 11 апреля 2017 года, № 4397-с-V
Номер: 50
Выпуск: 3511
Рубрика: экономика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия