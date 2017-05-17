Закон Республики Абхазия

Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2016 год

Статья 1

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия за 2016 год по доходам в сумме 35 604,4 тыс. руб. (приложение №1) и по расходам в сумме 35 893,9 тыс. руб. (приложение №2), остаток денежных средств Фонда на 1 января 2017 года в сумме 385,7 тыс. руб. Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 11 апреля 2017 года, № 4397-с-V

Номер: 50Выпуск: 3511Рубрика: экономикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия