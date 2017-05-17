В АБХАЗИЮ ПЛАНИРУЮТ ПОСТАВЛЯТЬ РОССИЙСКУЮ ТЕХНИКУ

На днях в Торгпредстве России в Абхазии состоялась рабочая встреча торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Владимира Некрасова с руководителем представительства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в Республике Абхазия Гурамом Делба.

В ходе состоявшегося диалога обсуждены возможные механизмы содействия поставкам российской техники и оборудования для восстановления и модернизации абхазских предприятий с использованием инструментов Российского экспортного центра. Особое внимание было уделено вопросам поддержки проектов российских компаний в энергетическом секторе и в сельском хозяйстве Абхазии.

Номер: 50Выпуск: 3511Рубрика: политикаАвтор: Торгпредство России в Абхазии