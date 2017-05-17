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В АБХАЗИЮ ПЛАНИРУЮТ ПОСТАВЛЯТЬ РОССИЙСКУЮ ТЕХНИКУ 17.05.2017

В АБХАЗИЮ ПЛАНИРУЮТ ПОСТАВЛЯТЬ РОССИЙСКУЮ ТЕХНИКУ

На днях в Торгпредстве России в Абхазии состоялась рабочая встреча торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Владимира Некрасова с руководителем представительства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в Республике Абхазия Гурамом Делба.

В ходе состоявшегося диалога обсуждены возможные механизмы содействия поставкам российской техники и оборудования для восстановления и модернизации абхазских предприятий с использованием инструментов Российского экспортного центра. Особое внимание было уделено вопросам поддержки проектов российских компаний в энергетическом секторе и в сельском хозяйстве Абхазии.


Номер:  50
Выпуск:  3511
Рубрика:  политика
Автор:  Торгпредство России в Абхазии

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