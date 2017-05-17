УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА

Президент РА Рауль Хаджимба подписал Указы, в соответствии с которыми орденами «Ахьдз-Апша» третьей степени награждены:

народный артист Республики Абхазия, руководитель ткуарчалского детского хореографического ансамбля «Амцабз» Ирадион Бигвава за большой вклад в развитие народного искусства;

научный сотрудник Института педагогики им. Н. Х. Адзинба Татьяна Рогачева за заслуги в научной работе, педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения;

Гиви Микаа за вклад в развитие энергетической отрасли Абхазии, высокий профессионализм.

* * *

Президент РА Рауль Хаджимба подписал Указы о присвоении почетных званий:

за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено главному врачу Республиканского кожно-венерологического диспансера Людмиле Авидзба, врачу-дерматовенерологу Республиканского кожно-венерологического диспансера Галине Булановой и главному врачу Сухумской районной поликлиники Андрею Тужба;

за многолетнюю педагогическую деятельность, заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» присвоено завучу Детской музыкальной школы №2 им. Л. Джергения Татьяне Садуниной;

за многолетнюю и плодотворную работу в области сельского хозяйства, сельскохозяйственной науки и образования почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Абхазия» присвоено Патико Алан.

Номер: 50Выпуск: 3511Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия