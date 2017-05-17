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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА
Президент РА Рауль Хаджимба подписал Указы, в соответствии с которыми орденами «Ахьдз-Апша» третьей степени награждены:
народный артист Республики Абхазия, руководитель ткуарчалского детского хореографического ансамбля «Амцабз» Ирадион Бигвава за большой вклад в развитие народного искусства;
научный сотрудник Института педагогики им. Н. Х. Адзинба Татьяна Рогачева за заслуги в научной работе, педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения;
Гиви Микаа за вклад в развитие энергетической отрасли Абхазии, высокий профессионализм.
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Президент РА Рауль Хаджимба подписал Указы о присвоении почетных званий:
за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено главному врачу Республиканского кожно-венерологического диспансера Людмиле Авидзба, врачу-дерматовенерологу Республиканского кожно-венерологического диспансера Галине Булановой и главному врачу Сухумской районной поликлиники Андрею Тужба;
за многолетнюю педагогическую деятельность, заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» присвоено завучу Детской музыкальной школы №2 им. Л. Джергения Татьяне Садуниной;
за многолетнюю и плодотворную работу в области сельского хозяйства, сельскохозяйственной науки и образования почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Абхазия» присвоено Патико Алан.
Номер: 50
Выпуск: 3511
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия