ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил с днем рождения писателя, лауреата Государственной премии имени Д. Гулиа, члена Союза писателей Абхазии, ученого, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени Георгия Гублия.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Ваши стихотворения, поэмы, повести, исторические романы стали значительным вкладом в развитие художественной литературы нашего народа. Из-под Вашего пера вышло большое число книг, публицистических и литературоведческих материалов. Длительное время Вы были главным редактором журнала «Алашара», возглавляли книжное издательство «Алашара». Не одно десятилетие Вы выступали с лекциями в Сухумском педагогическом институте, ставшем потом Абхазским государственным университетом.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия».

Номер: 50Выпуск: 3511Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА