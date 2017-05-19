НАШИ ЗЕМЛЯКИ В «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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«Бессмертный полк» 9 мая 2017 года в Санкт-Петербурге – это огромный поток людей, объединенный памятью духовной сопринадлежности к подвигу своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В этом строю были и наши земляки – Кураскуа Артем Константинович и Думава Адгур Чхунович, которые 26 декабря 1941 года участвовали в керченском морском десанте.

Два друга, два молодых лейтенанта со своими бойцами-артиллеристами выполняли задание командования по освобождению г.Керчи. Кроме сильного артиллерийского сопротивления фашистов и постоянных авианалетов немецких бомбардировщиков, был еще и 8-балльный морской шторм, а температура воды в это время года – +14 градусов. Многие бойцы при десантировании погибли, в том числе и Думава А.Х. Этот десант – лишь один эпизод первого года войны, когда надо было показать врагу дух стойкости и самопожертвования для защиты ценностей народа великой страны.

Внучка Артема Константиновича – врач Кураскуа Клавдия Вячеславовна с фотографией своего деда и его друга уже второй год встает в строй «Бессмертного полка» Санкт-Петербурга. Участие в этом мероприятии сопряжено в первую очередь с желанием сохранить память о близких, об их подвиге, самопожертвовании ради будущих детей и их благополучия. Память о подвиге родных и близких людей – это одна из основных ценностей, которая помогает жить, создавать семью, воспитывать детей, любить Родину. Без исторической памяти, без ее передачи следующему поколению не может формироваться и существовать культура в семье. Без исторической памяти семья не может быть духовно здоровой, не может сохранить свою самобытность. Вот почему «Бессмертный полк» так важен для всех.

А. АНДРЕЙЦОВ, г. Санкт-Петербург

Номер: 51Выпуск: 3512Рубрика: обществоАвтор: А. АНДРЕЙЦОВ, г. Санкт-Петербург