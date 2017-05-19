ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА

Жизнь района

Сухумский район – самый пострадавший из всех во время грузино-абхазской войны. Это чувствуется даже спустя столько лет после боевых действий. И сегодня здесь можно увидеть обугленные черные дома с пустыми глазницами окон, развалины зданий, заросших травой. Неоднократно на страницах нашей газеты мы освещали различные проблемы этого района, который постепенно возрождается благодаря людям, живущим здесь, благодаря руководству страны и района. И вновь корреспондент «РА» обратился с предложением к главе Администрации Сухумского района Беслану Авидзба ответить на некоторые вопросы.

– Беслан Шамониевич, наверное, нелегко возглавлять такой район? Наверняка здесь множество проблем, требующих скорейшего разрешения.

– Действительно, и я неоднократно говорил, что Сухумский район самый пострадавший во время войны, так как он находился на линии фронта и подвергался ежедневному обстрелу. Проблем немало в разных областях. Мы пытаемся их решать по мере возможности и двигаться дальше.

– В послевоенный период в районе были большие проблемы в области образования. Знаю, что с трудом удалось сохранить школы. Как дело обстоит сегодня?

– Сложности, конечно, есть. И если не принять соответствующих мер, то лет через десять школы в Сухумском районе закроются. Однако мы думаем о том, как их сохранить, как обеспечить полноценный учебный процесс. Это наша основная задача. Не секрет, что порой из-за нехватки специалистов один педагог преподает несколько предметов. Многие предпочитают отдавать своих детей в городские школы, так как хотят, чтобы они получили более глубокие знания. Это несложно, так как наш район пригородный. Это негативно сказывается на наших школах. Но людей тоже можно понять, мы не можем заставить их детей учиться в селе, это право каждого. В сельских школах плохая материально-техническая база, нет предметных кабинетов, спортивных залов, туалетов. Во всех наших школах, содержание которых обходится довольно дорого, учится около 480 детей. По сути, это одна полноценная школа. С учетом разбросанности сел хватило бы 3-4 школы, но мы обязаны сохранить все, которые у нас есть, иначе их закрытие станет первым шагом к исчезновению сел. Вместе с Министерством образования и науки мы разработали программу по сохранению школ в Сухумском районе, стараемся претворить ее в жизнь. В позапрошлом году 8, а в прошлом году 7 выпускников, желающих получить педагогическое образование, мы направили в Абхазский государственный университет и оплачиваем им все пять лет обучения, но с условием, что они в дальнейшем проработают определенное время в сельских школах. И в дальнейшем мы продолжим эту практику, ибо это выгодно и целесообразно.

– Беслан Шамониевич, к вам часто обращаются люди за помощью?

– Да, часто. И они не виноваты в этом, их вынуждает тяжелая жизнь. Власть должна думать о том, чтобы люди были задействованы, надо создавать рабочие места. Любому человеку приятнее заработать деньги, чем просить их. Я уже сказал, что Сухумский район – самый пострадавший в Абхазии. Учитывая реальные условия, мы стараемся создавать свои программы: выделяем земли, чтобы люди могли, вложив труд, пусть и нелегкий, сами себя прокормить. Нам следовало бы развивать туризм, без туризма бюджет района будет дотационным. А мы могли бы принимать много отдыхающих и зарабатывать на этом.

– Какова криминогенная обстановка в Сухумском районе?

– Судя по отчетам, определенная работа проводится, ситуация улучшается. На мой взгляд, прежде всего, важна профилактическая работа, важно не допускать совершения преступлений, предотвращать их. На это и делается упор.

С прошлого года в каждом селе открыты пункты для сотрудников милиции, чтобы местные жители знали, что есть власть на месте, что при необходимости можно обратиться, получить соответствующую информацию и поддержку.

– Известно, что многое зависит от воспитания подрастающего поколения. Если вовремя не обратить внимания на проблемы в поведении ребенка, на его неблаговидные поступки, не пресечь это, обязательно его упустишь, что в будущем чревато опасными последствиями. Есть в районе трудновоспитуемые подростки? Если да, то какая работа с ними проводится?

– На учете в отделе по делам несовершеннолетних – 8 человек. Проводили совещание с родителями, призывали их быть более бдительными, не предоставлять детей самим себе, следить за тем, как, где и с кем они проводят свое свободное время. Приглашали и подростков, беседовали с ними. Конечно, отсутствие должного внимания всегда сказывается на детях. К сожалению, чувствуется, что нет должной связи между отцами и детьми, нет взаимопонимания. Многие проблемы – следствие безработицы и неустроенной жизни. Пригласив на беседу одного трудного подростка, я подарил ему книгу Майн Рида «Всадник без головы», посоветовал прочитать обязательно, сказал, что именно с нее началась моя дружба с книгами – однажды и на всю жизнь. Надеюсь, что, прочитав ее, он захочет читать еще и еще, и таким образом откроет для себя новый удивительный мир. Вообще, я считаю, что детей надо приучать к чтению, тогда и проблем будет меньше.

– Беслан Шамониевич, спасибо за интервью. Удачи вам, пусть все ваши планы на благо Сухумского района претворятся в жизнь.

Интервью вела Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 51Выпуск: 3512Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ