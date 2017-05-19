СВЕЧА ПАМЯТИ НЕ УБЫВАЕТ

Сегодня о нем говорят высокие, теплые, красивые слова, ему посвящают научные конференции, доклады, его труды изучают и цитируют. Память о Баджгуре Сагария – известном абхазском историке, докторе исторических наук, академике АНА, продолжается.

Баджгур Еснатович Сагария родился в 1926 году в селе Ачандаре Гудаутского района. Окончил в родном селе школу, затем историко-филологический факультет и аспирантуру Ростовского государственного университета. На партийной работе был с 1954 по 1958 годы. Работал в АбИЯЛИ (ныне АбИГИ) в разное время научным сотрудником, зав. отделом, ведущим и главным научным сотрудником, преподавал в Абхазском государственном университете. В 1965 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Образование Абхазской АССР», а в 1983 г. докторскую – «Образование и укрепление советской национальной государственности в Абхазии (1921 – 1938)». А когда была создана Академия наук Абхазии, Баджгура Еснатовича избрали действительным членом и академиком-секретарем отделения гуманитарных наук.

Свыше 70 трудов, в числе которых 15 монографий, брошюры, статьи, сборники документов. Это богатое наследие ученого. В его работах освещены актуальные проблемы национально-государственного строительства в Абхазии в 1920 –30-е годы. Значимы такие его труды, как: «О «белых» и «черных» пятнах в истории Абхазии» (1993), «Трагедия македонских абхазов», «О трагических страницах в истории Абхазии» (1995), «К вопросу о границах Абхазии с Грузией» 1917-1921 гг.» (Сборник документов и материалов с комментариями), (1998), сборник документов «Важная веха в истории» и другие. Безусловно, представляет интерес серия очерков ученого о борцах за свободу и независимость Абхазии.

В «Абхазском биографическом словаре» отмечается, что «Баджгур Сагария – исследователь консолидации абхазской народности в нацию, формирования культурной общности народа, революционно-освободительного движения в Абхазии» (Г.А. Амичба).

За монографию «Образование и укрепление советской государственности в Абхазии (1921-1938)» ученый в 1998 году удостоился звания лауреата Государственной премии АССР им. Д.И. Гулиа.

Тот, кто обратится к трудам Баджгура Сагария, всегда найдет что-то ценное для себя. Приведем несколько цитат из сборника статей ученого «О «белых» и «черных» пятнах в истории Абхазии»: «Можно ли было по-человечески понять тех абхазов и осетин, которые тоже боролись за свою свободу и независимость? Можно было, но у «демократов» такого желания не было. Они только на словах за демократию, а на деле вынашивали идеологию воинствующего национализма. Суть ее: «Грузия только для грузин». Такая опасная идеология в то время привела к развалу так называемой закавказской федерации». «Когда мы говорим о «белых» и «черных» пятнах в нашей истории, то прежде всего имеем в виду трагические события, связанные с последствиями культа личности. Эту трагедию в одинаковой степени пережили все народы нашей страны. Главным образом речь идет о массовых репрессиях, физическом истреблении миллионов ни в чем не повинных людей. Сюда следует отнести и выселение целых народов с родных мест».

Коллеги всегда вспоминают Баджгура Еснатовича с большой теплотой и уважением, подчеркивают весомость его трудов.

Кандидат исторических наук Сослан Салакая отмечает: «Главным трудом Баджгура Еснатовича, на мой взгляд, можно назвать сборник «Абхазия: документы свидетельствуют. 1937–1953», ответственным редактором и соавтором которого этот ученый был вместе с Тимуром Ачугба и Валико Пачулия. Трудно переоценить значение этого сборника, особенно, если учитывать то, что во время грузино-абхазской войны был сожжен Государственный архив и Абхазский научно-исследовательский институт. Он развенчал миф о постоянном численном преобладании грузин в Абхазии». Его мнение поддерживают и другие ученые. А академик Олег Бгажба говорит: «Баджгур Еснатович пришел в науку в период оттепели, но, к сожалению, и тогда абхазские ученые чувствовали на себе двойной пресс – советской исторической науки и национальной исторической науки Грузии. Естественно, это не могло не отразиться на его работах, но он пытался всегда быть предельно честным. Ученый внес значительный вклад в науку, ввел в научный оборот большое количество документов об истории Абхазии. Он активно, всегда, всю свою жизнь пропагандировал историю своей страны, которую горячо любил, которой служил до последних дней своей жизни».

1 мая у Баджгура Еснатовича был день рождения. И пусть его нет рядом с нами, но память не должна угасать. Он всегда будет жить в своих замечательных трудах, в воспоминаниях друзей и коллег, родных и близких, прежде всего, дочери Людмилы и сына Беслана. Свеча памяти не убывает.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 51Выпуск: 3512Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ