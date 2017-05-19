ПОДГОТОВКА ТЕХНИКИ К ЛЕТНИМ УСЛОВИЯМ

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) к эксплуатации в летних условиях.

Из-за особых климатических условий региона большое внимание уделяется подготовке техники к эксплуатации в условиях повышенного количества осадков и близости с морем. Для этого применяются специальные смазки, предотвращающие коррозию металла при высокой влажности для защиты узлов и агрегатов ВВТ.

Для качественного проведения работ в парковых зонах военной базы созданы более 30 специализированных постов технического обслуживания. Обслуживание ВВТ проводится как в местах расположения соединения, так и в полевых условиях на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу».

На специализированных постах личный состав выполнит более 50 технологических операций на каждой единице техники – проверка работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки, замена масел, смазок, охлаждающих жидкостей и др.

К регламентным работам привлечено свыше 1 тыс. водителей, механиков-водителей и других членов экипажей боевой техники, а также квалифицированных специалистов — военнослужащих ремонтных подразделений и подразделений обеспечения соединения.

Также техническое обслуживание около 20% всей военной техники соединения осуществляют специалисты промышленных предприятий и специализированных бригад заводов-производителей.

В ходе работ по техническому обслуживанию техники планируется использовать более 35 тонн антифриза и около 20 тонн масел.

Сезонное обслуживание ВВТ завершится до конца мая текущего года, после чего с военнослужащими соединения будут проведены занятия по изучению правил и требований безопасности при эксплуатации техники в летних условиях.

Всего военнослужащим предстоит перевести на летний режим эксплуатации сотни единиц военной и специальной техники соединения, в т.ч. современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ, а также БТР-80 и самоходные гаубицы «Акация» на базе бронемашин Су-100.

Вадим АСТАФЬЕВ, начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник

Номер: 51Выпуск: 3512Рубрика: политикаАвтор: Вадим АСТАФЬЕВ, начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник