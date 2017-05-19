ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил с 90-летием заслуженного деятеля культуры, члена Союза журналистов Абхазии Сергея Квициния.

В поздравлении, в частности, говорится:

«В течение 20 лет вы руководили редакцией газеты «А8сны Йа8шь». Вы избирались депутатом трех созывов Верховного Совета Абхазской АССР. Два десятилетия Вы являлись председателем Союза журналистов Абхазии. Благодаря Вашим усилиям Союз журналистов Абхазии смог войти в Международную конфедерацию журналистских союзов.

В блокадные годы вопреки препятствиям, чинимым грузинской стороной, Вам удалось сохранить связи с Союзом журналистов России.

В послевоенное время Вам удавалось создавать условия и находить возможности для проведения ежегодных профессиональных конкурсов, мероприятий, посвященных событиям и героям Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг.

Ваш единственный сын геройски погиб, защищая свою Родину. Его памяти Вы посвятили поэму «Ауаз», чем увековечили мужество защитников Отечества.

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, добра и благополучия!»

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Союз журналистов Абхазии поздравляет старейшего журналиста республики, члена Союза журналистов Абхазии и России Сергея Михайловича Квициния с 90-летием.

С.Квициния начал журналистскую деятельность еще в юном возрасте в газете «Апсны Капш». В 1972 г. был назначен редактором этой газеты и проработал руководителем около 20 лет. Одновременно он был и председателем Союза журналистов республики. За вклад в развитие абхазской национальной печати С.М.Квициния удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Абхазии».

С. Квициния – автор поэмы «Ауаз», посвященной памяти единственного сына – Руслана, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии.

Союз журналистов республики желает Сергею Квициния крепкого здоровья и долголетия.

Союз журналистов Республики Абхазия

Номер: 51Выпуск: 3512Рубрика: обществоАвтор: Союз журналистов Республики Абхазия