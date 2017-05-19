РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПРЕЖНЕЕ РУСЛО НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА»

16 мая Президент РА Рауль Хаджимба принял постоянного представителя Программы развития ООН (UNDP), постоянного координатора ООН Нилса Скотта. Во встрече принимал участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Приветствуя гостя, глава государства отметил, что абхазская сторона готова к обсуждению любых вопросов, лишь бы этот диалог носил конструктивный характер и имел логическое завершение для обеих сторон. Нилс Скотт подчеркнул, что люди должны поддерживать друг друга и приходить к взаимопониманию по всем нерешённым вопросам.

– Организация Объединённых Наций всегда готова и способна помочь Абхазии, – отметил Н.Скотт. – На прошлых встречах мы проанализировали результаты деятельности ООН в Абхазии в вопросах образования, сельского хозяйства. Куда мы можем двигаться дальше? Какие проекты можем рассматривать сейчас, чтобы реализовать их в будущем?

Рауль Хаджимба высказал четкую позицию:

– Давайте договоримся так: когда вы нас признаете, лишь тогда ваша помощь в этом направлении будет наиболее существенной. Я говорю в целом о возможности признания нашей страны другими государствами. Не надо нам просто помогать. Получается, вроде бы мы живем, но в то же время остаемся управляемыми. Хочу заметить, такой процесс может быть бесконечным. Необходимо выстроить межгосударственные отношения. Грузия вынуждена будет признать Абхазию, и тогда развитие диалога станет другим. Возвращаться в прежнее русло не имеет смысла.

Президент РА выразил благодарность за ту помощь, которую оказывает Абхазии международное сообщество, но подчеркнул, что она когда-то закончится. Глава государства сказал также, что Российская Федерация оказывает Абхазии существенную помощь, которая дает республике возможность встать на ноги. Но и эта помощь не будет бесконечна.

– Нашему государству необходимо выстраивать отношения с миром, развивать собственную экономику и финансовую сферу, – сказал Рауль Хаджимба. – А не давать нам возможность выходить за рамки очерченного круга – это не самая лучшая позиция для Абхазии!

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 51Выпуск: 3512Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ