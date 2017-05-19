ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент РА Р.Хаджимба поздравил министра иностранных дел Д.Кове и работников дипломатической службы с 24-й годовщиной со дня образования Министерства иностранных дел. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Внешнеполитическое ведомство нашей страны прошло сложный путь становления. В непростых условиях изоляции, экономического эмбарго и постоянных внешних угроз МИД Абхазии осуществлял внешнеполитическую деятельность, зачастую благодаря самоотверженной работе абхазских дипломатов.

Сегодня абхазская дипломатия вносит весомый вклад в дело укрепления внешнеполитических позиций страны. Цели внешней политики нашей страны четко определённы. Это укрепление абхазо-российских отношений, достижение широкого международного признания, участие в процессах евразийской интеграции, создание благоприятных условий для социально-экономического и гуманитарного развития, содействие упрочению мира и стабильности в Закавказье».

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Руководство Черноморского казачьего войска Абхазии и казаки-ветераны боевых действий Отечественной войны народа Абхазии поздравляют всех абхазских дипломатов с профессиональным праздником – 24-й годовщиной образования Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

Желаем сотрудникам дипломатической службы и их семьям крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в труде на благо Отечества!

В.МИРОНЕНКО, Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, полковник

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Президент РА Р. Хаджимба поздравил коллектив и директора Абхазского государственного музея Аркадия Джопуа со 100-летием со дня открытия.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Музей – это особый мир со своей внутренней богатой атмосферой, оазис истории и культуры целого народа. Абхазский государственный музей является средоточием богатейшего опыта прошлых поколений, материального и духовного богатства нашего народа, без которого невозможно его дальнейшее развитие.

Ваш музей прошел большой путь становления. За многолетнюю историю своего существования ему удалось собрать огромное количество музейных ценностей и поистине уникальных экспонатов. Сегодня в фондах музея сосредоточены памятники истории и культуры как абхазского, так и многих других народов. Большая часть выставленных экспонатов имеет мировое значение».

Президент передал в дар Абхазскому государственному музею ценные предметы, подаренные ему делегациями, посетившими Республику Абхазия.

Номер: 51Выпуск: 3512Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА