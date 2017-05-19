В ПРИОРИТЕТЕ – ИНТЕРЕСЫ ПРИРОДЫ

На контроле у Президента и журналистов

Встреча Президента РА Рауля Хаджимба с генеральным прокурором Зурабом Ачба, посвященная ситуации с незаконным строительством на территории Пицунда-Мюссерского заповедника, проходила в присутствии журналистов. Большинство моих коллег сопровождали Президента в апрельской поездке и сами видели и коттеджи, выстроенные господином Хагуш на заповедных землях, и участок, на котором был вырублен самшит, и многое другое. Президент попросил прокурора ввести присутствующих в курс дела: как продвигается расследование, какие планируются последующие шаги?

Зураб Ачба сообщил, что созданная по поручению Президента специальная группа во главе с начальником Управления по надзору за законодательством Ген-прокуратуры Бесланом Таркил в течение 10 дней провела проверку соблюдения природоохранного и земельного законодательства в городе Пицунде и Пицунда-Мюссерском заповеднике. В составе группы – сотрудники Генеральной прокуратуры, прокуратуры Гагрского района, Экологической прокуратуры, а также других профильных служб района.

– В ходе проверки были выявлены грубейшие нарушения земельного и природоохранного законодательства на территории заповедника, – сказал З. Ачба, подчеркнув, что на особо охраняемой законом территории и строительство, и вообще любая хозяйственная деятельность категорически запрещены.

Журналисты ждали, что прокурор сообщит об исковых заявлениях, в которых речь пойдет о сносе незаконно возведенных строений, и прокурор эти слова произнес:

– Природоохранная прокуратура направила исковое заявление о сносе строения, незаконно возведенного гражданином Хагуш на территории Пицунда-Мюссерского заповедника. Следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по данному факту по статье 167 УК РА. Речь идет о самовольном захвате земли и незаконном предпринимательстве.

В свое время журналисты были свидетелями и другого вопиющего факта. В нарушение законодательства второй этаж административного корпуса заповедника был фактически сдан внаем под гостиничные номера. И в связи с этим З. Ачба сообщил, что в отношении уже бывшего директора заповедника Геннадия Малия проводится доследственная проверка и в ближайшие дни будет возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РА (злоупотребление должностными полномочиями). По словам генпрокурора, будут возбуждены уголовные дела и в отношении еще двух сотрудников заповедника – за незаконное предпринимательство.

Группа установила также, что на территории заповедника незаконно было вырублено 185 самшитовых деревьев. Материалы дела уже переданы в следственное управление Генпрокуратуры. В данном случае речь идет об уголовном деле по статье 257 УК РА «Незаконная порубка деревьев и кустарников». Генпрокурор еще раз подчеркнул, что по всем вышеназванным случаям не обнаружено никаких разрешительных документов. Да их и не могло быть, поскольку строить на территории заповедника закон не допускает.

Президент уточнил:

– Сколько всего дел направлено в суд?

И Зураб Ачба ответил:

– По Пицунда-Мюссерскому заповеднику в суд направлено пять исковых заявлений, в том числе и о сносе незаконно возведенных строений.

Президент еще раз отметил факт, что коттеджи были уже почти в готовом состоянии, значит строительство их началось уже давно, мало того, деревянные детали кое-где даже были прибиты к соснам. Было очевидно, что строения с наступлением моря на сушу передвигались вглубь заповедника. Эта проблема возникла не сегодня.

На встрече с Президентом генпрокурор отметил «недолжное реагирование со стороны контролирующих органов, которые своевременно не приняли необходимые меры по недопущению фактов незаконного строительства и варварского отношения к природе».

Затем он еще раз сделал акцент на том, что силами института прокуратуры, а уж тем более экологической, природоохранной, в которой работают всего три человека, данную проблему не решить:

– Я ни в коей мере не снимаю ответственность с работников прокуратуры, но сохранение уникальной природы – и Пицунды, и в целом Абхазии – это наше общее дело, всего нашего народа. И чиновники администраций, и сотрудники органов милиции и надзирающих органов должны заниматься каждый своим делом и нести персональную ответственность за сложившуюся ситуацию.

Все мои коллеги обратили внимание, что ситуацией в Пицунде и Гагре разговор не ограничился.

– У нас где кому захочется начинают заливать какие-то фундаменты, чтобы потом со временем начать строительство. И это несмотря на запреты на все эти строения, – сказал Президент и потребовал усилить контроль со стороны прокуратуры как за соблюдением земельного и природоохранного законодательства, так и по отношению к должностным лицам, дающим разные разрешения на строительство.

Рауль Хаджимба потребовал от Генпрокуратуры провести соответствующие проверки во всех районах республики. И даже привел примеры, в частности посетовал, что на территорию Республиканской больницы уже невозможно въехать из-за стоянки организованного в этом месте частного таксопарка.

– Подобные проблемы существуют и в Цандрипше, и в Гагре, и в Сухуме, практически по всей прибрежной территории республики, – подчеркнул прокурор. – Двухсотметровая прибрежная зона имеет статус особых земель, поэтому любое разрешение, выданное органами местных администраций, должно согласовываться с Кабинетом Министров, а если площадь земельного участка превышает один гектар – необходимо решение Парламента.

Президент Р. Хаджимба предупредил генпрокурора, что в ближайшее время намерен выслушать отчеты по вопросам незаконного отвода земель и строительства и от представителей всех городов и районов.

– Пора заканчивать со строительством, которое не вписывается в архитектурный стиль наших городов, – безапелляционно заявил Президент. И это вселяет оптимизм.

Поэтому позволю себе маленький комментарий. Очень надеюсь, что жесткий тон, взятый Президентом, его внимание к варварскому отношению «новых архитекторов» к облику городов Абхазии не позволит и нашим депутатам, от решения которых будет зависеть судьба того или иного проекта, идти против совести и раздавать такие разрешения. Было бы полезнее для всех – и для граждан Абхазии, и для лиц городов, и для природы Абхазии в целом, если бы табу в зонах, где строительство запрещено, оставалось вот таким незыблемым табу. Без всяких исключений.

Важно помнить, что красота природы и архитектурная ценность Абхазии первичны, и никакой предпринимательский интерес не может нарушить этот приоритет.

Юлия СОЛОВЬЕВА

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Номер: 51Выпуск: 3512Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА