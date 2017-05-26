ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК МОТОРОВ

АВТОКЛУБ

Среди 20 этапов автогонок в классе Формула-1 проведение их в княжестве Монако (самостоятельное государство площадью 2 кв. км) считается самым зрелищным, престижным и сложным. 3.370 км (78 кругов) надо проходить на максимальной скорости по городским улицам. На 4-5 дней по ним не ездит городской и личный транспорт. Легендарную трассу в столице Монте-Карло готовят и украшают рекламой. Жители города на такие неудобства не жалуются. Монако начинает готовиться к большому празднику и получает большой доход от этих автогонок.

Количество людей в Монте-Карло увеличивается в несколько раз. Этим довольны все, от паркового садовода до владельца казино. Особенно уютно чувствуют себя банки. В дни проведения Формулы-1 через них проходят миллионы переводов. Бизнесмены, которые приплывают сюда на своих яхтах, смотрят гонки, но о своем бизнесе не забывают ни на минуту. Деньги должны работать всегда. Большой процент от спортивных состязаний получает городская казна. Может, поэтому Монако выглядит всегда глянцево, как открытка.

Цены билетов на трибуны, где можно стоять, «плавают» от ста до двухсот долларов, а где можно сидеть – от трехсот до тысячи долларов. Неофициальный просмотр – с крыш домов, с балконов строений, кафе, из окон частного сектора – стоит намного меньше. Стартовая цена – от пятидесяти долларов. Все зависит от места расположения и близости прохождения трассы. Многие зрители готовы заплатить лишь за то, чтобы только услышать неповторимый, зудящий, потрескивающий, но мощный рев несущихся болидов.

Первая гонка в Монако прошла в 1901 году и не понравилась жителям. Много шума, пролитого машинного масла, гари от бензина и невозможность выгуливать собачек. Со временем соревнования возобновлялись, так как гонки по улицам с естественными препятствиями на больших скоростях приводили к мастерству вождения первых автомобилей, которых становилось все больше. Когда поняли, что это может приносить еще и прибыль, правительство княжества «поработало» с населением, и с 1929 года ГРАН-ПРИ МОНАКО стали проводить постоянно в мае.

28 мая прекрасное зрелище в мире моторов можно посмотреть на канале МАТЧ-ТВ в 14.40 часов.

27 мая в 14.55 – квалификационные заезды.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА