ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Резонанс

Ныне Бзыбское и Абжуйское шоссе, расходящиеся на запад и восток от древнего города Сухума (Айъа), символизируют два исторических региона свободной Апсны.

В газете «Республика Абхазия» (№ 43 от 26-27 апреля 2017 г.) в материале под рубрикой «Письмо в редакцию» за подписью пяти авторов читаем: «Решением Сухумского городского собрания от 3 мая 2006 года за № 32, улица «Бзыбское шоссе» в г. Сухум была переименована на улицу имени Б.В. Адлейба.

Далее авторы письма делают попытку анализировать природу недоброй подоплеки одних решений и праведность других постановлений городского собрания по той же и впрямь знаковой улице «Бзыбское шоссе».

Так авторы письма неназванному адресату пишут: «Обращаемся с просьбой содействовать в решении вопроса – восстановления исторической улицы «Бзыбское шоссе».

В письме читаем: «Такое переименование с точки зрения абхазской этики называется «Алабаархара» – публичное несение (так в тексте) оскорбления жителей Бзыбского региона Абхазии, улица «Бзыбское шоссе» в г. Сухум – это часть новейшей истории, истории Бзыбской Абхазии, а значит, подлежит исправлению – восстановлению улицы «Бзыбское шоссе» в г. Сухум». В другом месте письма делается грозное предупреждение. Цитата: «Игнорирование требования народа Абхазии чревато непредсказуемыми последствиями».

Вопрос: зачем же понадобилось авторам сформулировать свои требования в столь воинственной форме?

Впрочем, чему удивляться – именно такое понимание подписантов является прямым продолжением плохой идеологии и практики.

Следует подчеркнуть: изначально в полемике вокруг переименования улицы «Бзыбское шоссе» на улицу имени Б.В. Адлейба острие критики было направлено не столько вопросу отстаивания прежнего названия поистине исторической улицы «Бзыбское шоссе», сколько, на мой взгляд, именем Б.В. Адлейба как руководителя Абхазской партийной организации.

Все мотивы и истинная цель переименования улицы должны быть установлены.

Установить «причинно-следственную связь» – излюбленный слоган главного подписанта письма.

Иначе мы можем перехитрить себя. В откровенном разговоре выздороветь можно лишь, проникнув в суть проблемы.

Анатолий Михайлович АДЛЕЙБА, от имени представителей рода Адлейба

17 мая 2017 года

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: обществоАвтор: Анатолий Михайлович АДЛЕЙБА, от имени представителей рода Адлейба