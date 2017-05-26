СТРАНИЦЫ АБХАЗСКОГО ФУТБОЛА

Это интересно

В 1972 году на Сухумском стадионе «Динамо» состоялся товарищеский матч по футболу между сухумчанами и сборной Северной Кореи. Это была первая международная встреча на таком уровне. Пришло очень много болельщиков, гостей, охраны.

Корейцы были по большей части молчаливы, внимательны и серьезны, как на экскурсиях по городу, так и в игре.

Команды выстроились друг против друга, и динамовцы поприветствовали коллег с улыбками и рукопожатием. Закончив церемонию, корейские футболисты отошли и что-то все одновременно сказали. Как потом перевел переводчик, это были простые слова: «Вперед за Родину!».

Через некоторое время сухумчане поняли, что перед ними серьезный противник. Естественно, никто не собирался проигрывать. До поры до времени все соблюдали прописанные правила. Во втором тайме в игре появилась некая жесткость, которую стали проявлять динамовцы.

Главный судья матча Григорий Погосян стал делать предупреждения. Корейцы заволновались, видя, что судья старается обуздать игроков. Подав друг другу знаки руками, они пошли «в бой». Если, например, наши игроки ставили «запрещенные» подножки или делали явно «неправильный» толчок плечом, то корейцы стали бить наших по ногам особым восточным приемом единоборств или просто резко отталкивать руками. Футбольный матч переходил в стадию битвы.

Главный судья не знал корейских имен, и тут как крикнет во весь голос самым азартным футболистам: «А ну идите сюда, Ким Ир Сен!» Каково было его удивление, когда все корейские игроки стали по стойке «смирно», услышав имя своего вождя.

Григорий Погосян на пальцах и с помощью жестов объяснял игрокам, что так делать нельзя, но никто из них не поменял положения и так же держали руки по швам.

На стадионе среди болельщиков была соответствующая веселая реакция. Матч закончился дружеской ничьей.

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70 лет назад за сухумское «Динамо» в основном играли абхазские греки.

Сегодняшним молодым болельщикам абхазского футбола будут интересны имена таких мастеров – Анастас Триандафелиди, братья Анастас и Георгий Грамматикопуло, Николай, Иван и Георгий Вардиниади, Георгий Елчиди, Анести Орфаниди.

Это были звезды футбола тех лет, которые укрепили престиж «Динамо» и стали, к недовольству Тбилиси, первыми победителями чемпионата Грузии.

Многих из них хотели пригласить в футбольные клубы Грузии, чтобы ослабить сухумское «Динамо». Но ни один из них на это не согласился. Наоборот, под непосредственным руководством бывшего вратаря сухумского «Динамо», а затем главного тренера А.Триондафелиди, путевку в большой футбол получили заслуженный мастер спорта СССР Владимир Маргания, Саркис Овивян и Амиран Зардания.

Воспоминания ветерана футбола Абхазии Г.ПОГОСЯНА записал Ю.КУРАСКУА

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: спортАвтор: Юрий КУРАСКУА