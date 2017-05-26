СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ И ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА

В конференц-зале Дома Москвы по инициативе Торгово-промышленной палаты РА состоялся круглый стол: «Перспективы развития малых и средних сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств». На встречу были приглашены руководители ряда министерств и ведомств, начальники районных сельхозуправлений, сотрудники Центра стратегических исследований при Президенте РА, Абхазского государственного университета и Сухумского открытого института, сельхозпредприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств из всех районов республики.

– Мы пригласили вас, чтобы поговорить о проблемах и услышать предложения по дальнейшему развитию сельского хозяйства, – сказал, предваряя разговор, президент ТПП РА Геннадий Гагулия.

Выступившая затем вице-президент палаты Тамила Мерцхулава подчеркнула, что ТПП в меру своих возможностей способствует развитию предпринимательства и делает все от нее зависящее для защиты интересов предпринимателей.

– У нас постоянно говорят, что Абхазия – страна, ориентированная на развитие туризма и сельского хозяйства. По сути своей все мы вышли из села и обидно видеть такое отношение к нашим истокам и то, как оттуда происходит отток населения. Из-за низкого уровня жизни, крестьян невозможно удержать в селе, поэтому очень важно создать им необходимые условия – построить дороги, детские сады и школы, дома культуры и амбулатории, восстановить водо- и энергоснабжение и многое другое, – считает Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула, что руководство ТПП РА неоднократно выходило на руководство республики и Министерство сельского хозяйства с предложениями, которые способствовали бы решению многих проблем. В частности, необходимо принять закон о личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), разработать госпрограмму по защите сельхозпредпринимателей, создать Сельхозбанк со своей спецификой работы, ввести льготное налогообложение, решить вопросы реализации выращенной крестьянами сельхозпродукции, пенсионного обеспечения, создать заготорганизации и мини-производства по переработке сельхозпродукции, открыть магазин по продаже саженцев и многое другое. В этой ситуации не обойтись и без помощи ученых НИИ сельского хозяйства, поскольку каждый район имеет свою агроспецифику.

Тамила Мерцхулава напомнила, что в начале года ТПП презентовала очередной каталог предприятий Абхазии, при этом акцент был сделан именно на сельхозпредпринимателей. Более того, на презентации Торгово-промышленная палата многих из них наградила дипломами и памятными подарками в знак уважения к их работе.

– ТПП всегда готова представлять и отстаивать интересы сельхозпред-принимателей, но при этом не стоит забывать, что успех приходит к тем, кто к нему стремится и предпринимает усилия для этого. Но и добившись успеха, не сидите сложа руки, ставьте перед собой новые цели и достигайте их, – подчеркнула вице-президент ТПП.

Сотрудница Центра стратегических исследований Хатуна Шатипа считает, что ТПП подняла очень важную и актуальную тему, потому что сегодня сельское хозяйство Абхазии находится в тяжелом кризисе. Согласно опросу, 62% крестьян оценили ситуацию в сельском хозяйстве как неудовлетворительную. То есть аграрной политике государства поставили «2».

По данным Госстата, в сельском хозяйстве заняты всего 443 человека, а из 380 тысяч гектаров сельхозугодий, используемых в советское время, ныне обрабатывается лишь 30 тысяч га.

– Мы должны объединить всех, кто близок к теме сельского хозяйства, – ученых, глав районных управлений сельского хозяйства и сельских администраций, ТПП и стать посредниками между крестьянином и государством, – считает Хатуна Шатипа.

Она сообщила, что ЦСИ разработан проект программы развития сельского хозяйства. В ней учтено очень многое, в частности, в каких районах она будет реализовываться, кто исполнитель и кто ответственный за ее исполнение, какова сумма финансирования. В программе также предусмотрены внедрение культурно-исторических традициий ведения сельского хозяйства, использование трудовых ресурсов, развитие фермерских хозяйств и создание кооперативов, в том числе и торгово-закупочных.

Хатуна Шатипа считает, что при Минсельхозе необходимо создать единый информационный центр и консультационный отдел и отдать в его распоряжение весь земельный фонд, возродив при этом систему госзакупок.

По ее мнению, выправить ситуацию помогут увеличение объема финансирования сельского хозяйства из госбюджета до 300 млн рублей в год, разработка системы кредитования сельхозпроизводителей, в том числе путем создания Сельхозбанка, ну и, конечно же, отмена таможенных экспортных пошлин на сельхозпродукцию.

Крайне необходимо, по словам специалиста, разработать закон о личном подсобном хозяйстве и решить вопрос кадрового обеспечения. Все эти моменты важны для активизации малого и среднего бизнеса.

– Разработанная нами программа – это научно-исследовательская работа. Ее реализация приведет к снижению уровня импортозависимости государства, вовлечет в оборот земли и повысит занятость сельского населения. Все это реально, но нужно желание правительства и принятие программы, – резюмировала Хатуна Шатипа.

Выступившие затем руководители сельхозуправлений и сельхозпредприниматели открыто высказывались о нынешней ситуации на селе и предлагали пути выхода из нее.

– Жить на селе сложно и трудно, и сегодня крестьяне выживают как могут. Нам все время говорят про инвестиции, государство ежегодно обещает 3 млн рублей на поддержку сельского хозяйства района, но в итоге мы ни рубля не получаем, – подчеркнул начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян.

Он считает, что сельхозуправления сами могли бы распределять средства, потому что знают, кто действительно может их эффективно использовать.

По его словам, в районе 2500 личных подсобных хозяйств, и крестьяне сегодня обеспечивают себя сельхозпродукцией, а излишки реализуют на рынке.

Говоря о пенсиях, Григорян задал вопрос: «Кто будет квалифицировать пенсионеров и вести учет?»

– Кто-то всю жизнь серьезно работал на земле, а кто-то даже для себя ничего не посадил. А в итоге лентяя приравняют к труженику? – интересовался Рафик Григорян.

Он напомнил, что в 2012 году началась реализация госпрограммы разбивки садов: на 100 га высажены яблони, фейхоа, цитрусовые. Тогда были вложены большие деньги, но сегодня этот проект остался без финансирования, и крестьяне столкнулись с большими трудностями, потому что у них нет средств, чтобы все это обрабатывать.

По словам Григоряна, в районе зарегистрировано много индивидуальных предпринимателей, им выделены земли, но на самом деле – часть хозяйств так и осталась числиться только на бумаге. В числе успешных он назвал фирму «Наш сад» (выращивают огурцы и помидоры), форелевое и тепличные хозяйства в Дранде, успешные сельхозпредприятия «Кодор» и «София».

Начальник сельхозуправления скептически отнесся к созданию заготовительных пунктов: в 2005 году была такая попытка, но занимающиеся закупом люди обанкротились.

Коснулся он и вопроса завоза в республику удобрений: они не только дорогие, но и непонятного качества. Вспомнил Григорян и о когда-то успешно выращиваемом в районе табаке, который ныне признан колониальной культурой.

– Очень обидно, что загубили эту культуру, – считает он.

В этой связи вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава напомнила о недавнем визите делегации палаты в Андорру. Это небольшая, но процветающая страна ориентирована на туристов, которых там бывает до 9 млн в год. Тем не менее, андоррцы выращивают табак, и это дополнительная статья дохода к их госбюджету.

Ректор Сухумского открытого института Валерий Кварчия также отметил, что в советское время на первом месте в республике были табаководство и чай, но сегодня мы не можем заставить людей заниматься этими культурами, потому что не решен вопрос их заготовки и реализации. По словам Кварчия, крайне сложно что-либо планировать в сельском хозяйстве, так как нет точных сельхозотчетов и других экономических показателей. «Мы даже не знаем, насколько рентабельно производство цитрусовых, не говоря уже о других культурах», – заключил он.

Начинающий предприниматель из Галского района Бадри Микава второй год занимается орехами и овощами. Он подчеркнул, что галцы готовы возродить чайные плантации, заняться клубникой, овощами и разбивкой садов, но им нужна финансовая помощь.

Замначальника Галского сельхозуправления Рамин Чехерия вернулся к вопросу химпрепаратов. Он констатировал отсутствие контроля за качеством ввозимых в республику удобрений и ядохимикатов, что в итоге приводит к истощению и эрозии почвы. Чехерия напомнил, что в республике в большом количестве есть свои органические удобрения, тот же торф, можно производить и калийные удобрения. Он также предложил открыть в каждом районе специальные почвоведческие лаборатории.

– Никто не хочет вкладывать в сельское хозяйство, в том числе и государство, потому что ему проще вложить в другие проекты и сразу получить отдачу, – считает начальник сельхозуправления Ткуарчалского района Амиран Джинджолия.

По его мнению, введенные предыдущим правительством таможенные пошлины на орех губят эту культуру. Люди перестали закладывать новые плантации, потому что заниматься орехами стало невыгодно. Джинджолия предложил освободить крестьян от налога на землю на 2-4 года, а потом проанализировать результат.

– Если государство не помогает, то пусть тогда не душит налогами и пошлинами. Земельный налог с крестьян – не такая уж и большая сумма для государства. Но даже если бюджет что-то потеряет на этом, то выиграет в другом – в развитии личных подсобных хозяйств, – считает Амиран Джинджолия.

Вернувшись к вопросу выращивания табака и чая, начальник сельхозуправления напомнил, что раньше чай у нас забирали среднеазиатские республики, а табак – Америка. Сегодня этот рынок сбыта потерян. Невыгодно стало выращивать и цитрусовые: в советское время абхазские цитрусовые успешно продавались в России, но теперь, после открытия границ, российский рынок завален мандаринами и апельсинами из Турции, Греции и других стран и по более дешевой цене.

Сложная ситуация, по словам Джинджолия, сложилась и в госпитомнике: саженцы плодовых культур уже два года как никому не нужны, и Минсельхоз предложил раздать их людям, но чтобы выкопать 3-4-летнее деревце, нужна техника.

– Слово «колхозник» стало у нас ругательным. Многие забыли, что колхозник – это крестьянин, анхаю – хозяин земли. Уверяю вас, люди с удовольствием будут работать в своих личных подсобных хозяйствах, если их освободить от налогов и пошлин. При этом и помощи у государства просить не станут, – считает Джинджолия.

По словам Зураба Кокая из Адзюбжи, большие средства у него уходят на расчистку земель. В его хозяйстве 15 га отведено под арбузы, 4 га – под дыни, к работе привлекаются 100 – 150 человек. Выращивается экологически чистая сельхозпродукция, но он постоянно сталкивается с проблемой ее реализации. Более того, часть бахчевых просто пропадает, и в итоге хозяин остается в накладе.

– Причина – в отсутствии информации, что и сколько нужно нашему внутреннему рынку. У нас есть специалисты, есть любовь к земле и желание на ней трудиться, есть знания и понимание того, как надо работать, но нет финансовой помощи. Да еще и экспорт через госграницу имеет свои отрицательные моменты, – сетует Кокая.

Гудиса Орчукба из Ачандары пожаловался на то, что ему негде сбывать выращенную в хозяйстве продукцию. Сегодня он имеет тепличное хозяйство, сад, ферму, готов и дальше развиваться, но нужна стартовая финансовая помощь.

Директор ЦСИ Олег Дамения подчеркнул, что село – это, прежде всего, крестьяне. Именно сельский житель является носителем языка и культуры и именно с его помощью можно решать демографические проблемы. По мнению Дамения, крестьяне более лояльны к природе и больше пекутся об экологии, чем городские жители. И в селах живет более здоровое, чем в городе, поколение.

– Государство сможет решить многие проблемы, если сумеет закрепить крестьян на земле. Но сегодня, чтобы решить элементарный жизненный вопрос, сельский житель должен ехать в город или райцентр к чиновникам. Не надо загромождать его проблемами и указывать, что ему выращивать и куда сбывать готовую продукцию, наоборот, нужно облегчить ему жизнь, освободить от пошлин, создать условия для жизни. И забота государства о крестьянине окупится, – считает Дамения.

Директор ЦСИ посетовал и на то, что журналисты сегодня мало пишут о селе, мало снимают телепередач.

Преподаватель АГУ, сотрудница ЦСИ Илона Мерцхулава выразила сожаление по поводу отсутствия за круглым столом представителей власти.

– Несмотря на приглашение, ни один министр не пришел. Между представителями науки, властью и сельхозпроизводителями должно быть взаимодействие, а у нас каждый сам по себе, – констатировала она. Немаловажная роль в решении проблемы на ее взгляд, отводится журналистам, особенно телевизионным.

– Они отсняли материал и ушли. И получается, что наша встреча сегодня носит формальный характер – нет представителей власти, мы сами между собой поговорили и разошлись. И это в ситуации, когда имеющиеся в сельском хозяйстве проблемы, нужно выносить на суд общественности, – считает Илона Мерцхулава.

От имени участников встречи она поблагодарила коллектив Торгово-промышленной палаты и лично Геннадия Гагулия за возможность озвучить проблемы, с которыми сталкиваются люди, непосредственно занимающиеся сельским хозяйством.

– Круглый стол завершил свою работу, но тема развития малых и средних сельхозпредприятий, личных подсобных хозяйств для ТПП не закрыта. Это наши общие проблемы, поэтому мы и дальше намерены заниматься ими. Сельхозпроизводители нуждаются в поддержке и заботе государства, и мы надеемся, что все, что было сказано за круглым столом, повлияет на ситуацию и принятие решений в целом, – подытожил результаты встречи Геннадий Гагулия.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА