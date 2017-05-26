Закон Республики Абхазия

О НАИМЕНОВАНИЯХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Настоящий Закон устанавливает правовые основы деятельности в области присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов, а также нормализации, употребления, регистрации, учета и сохранения наименований географических объектов как составной части историко-культурного наследия Республики Абхазия.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

– географические объекты – целостные и относительно устойчивые образования Земли природного или антропогенного происхождения, которые существуют или существовали и характеризуются определенным местоположением: орографические – горы, хребты, скалы, ущелья, ледники, равнины, низменности, овраги, балки, пещеры и иные природные объекты; гидрографические – море, заливы, озера, болота, водохранилища, реки, каналы и иные природные объекты; административно-территориальные единицы – районы, города, города – районные центры, города в районе, поселки, села; социально-экономические – железнодорожные станции, разъезды, порты, пристани, аэропорты и иные подобные им объекты;

– наименования географических объектов – географические названия, которые присваиваются географическим объектам и служат для их отличия и распознавания;

– нормализация наименования географического объекта – выбор наиболее употребляемого наименования географического объекта и определение написания данного наименования на языке, на котором оно употребляется;

– установление наименований географических объектов – выявление существующих наименований географических объектов, присвоение наименований географическим объектам и переименование географических объектов.

Статья 2. Законодательство Республики Абхазия о наименованиях географических объектов

Законодательство Республики Абхазия о наименованиях географических объектов основывается на Конституции Республики Абхазия и состоит из настоящего Закона и других нормативных правовых актов Республики Абхазия.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на деятельность в области установления, нормализации, употребления, регистрации, учета и сохранения наименований географических объектов Республики Абхазия, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Республики Абхазия.

Статья 4. Полномочия Кабинета Министров Республики Абхазия в области установления, нормализации, употребления, регистрации, учета и сохранения наименований географических объектов

Кабинет Министров Республики Абхазия в области установления, нормализации, употребления, регистрации, учета и сохранения наименований географических объектов (далее – в области наименований географических объектов):

1) организует разработку и утверждает государственную программу в области наименований географических объектов;

2) утверждает нормативные правовые акты, определяющие единые требования, нормы и правила в области наименований географических объектов;

3) определяет порядок нормализации наименований географических объектов;

4) определяет порядок представления, проведения экспертизы и одобрения предложений о присвоении наименований или о переименовании географических объектов Республики Абхазия, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Республики Абхазия;

5) принимает решение о присвоении наименований географическим объектам и переименовании географических объектов в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

6) определяет порядок регистрации и учета наименований географических объектов, издания словарей и справочников наименований географических объектов;

7) определяет порядок выполнения работ по созданию Государственного реестра наименований географических объектов и его ведения;

8) осуществляет международное сотрудничество в области наименований географических объектов;

9) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящими Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Абхазия.

Статья 5. Полномочия Центрального органа государственного управления в области наименований географических объектов

1. Центральный орган государственного управления в области наименований географических объектов (далее – Уполномоченный орган), определяется Кабинетом Министров Республики Абхазия.

2. Уполномоченный орган осуществляет деятельность в области наименований географических объектов совместно с другими государственными органами в пределах их полномочий.

3. Уполномоченный орган:

1) разрабатывает и представляет на утверждение Кабинету Министров Республики Абхазия государственную программу в области наименований географических объектов;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Кабинету Министров Республики Абхазия нормативные правовые акты Республики Абхазия, определяющие единые требования, нормы и правила в области наименований географических объектов;

3) определяет порядок выявления существующих наименований географических объектов;

4) ведет Государственный реестр наименований географических объектов;

5) осуществляет регистрацию и учет наименований географических объектов Республики Абхазия, континентального шельфа, исключительной экономической зоны Республики Абхазия;

6) осуществляет подготовку и издание словарей и справочников наименований географических объектов, а также карт и атласов Республики Абхазия на абхазском и русском языках, а в случаях необходимости и на иных языках;

7) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Абхазия.

Статья 6. Единые требования, нормы и правила в области наименований географических объектов

1. Единые требования, нормы и правила в области наименований географических объектов устанавливаются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия.

2. К нормативным правовым актам Республики Абхазия, определяющим единые требования, нормы и правила в области наименований географических объектов, относятся инструкции, руководства, положения и иные акты, которые утверждаются Кабинетом Министров Республики Абхазия.

В случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия, Уполномоченный орган вправе принимать нормативные правовые акты в области наименований географических объектов.

Статья 7. Установление наименований географических объектов

1. Существующие наименования географических объектов выявляются в соответствии с данными официальных картографических и справочных изданий и иных источников, посредством опроса населения соответствующих территорий, опроса краеведов и других специалистов.

Порядок выявления существующих наименований географических объектов определяется Уполномоченным органом.

2. Наименование, присваиваемое географическому объекту, должно отражать наиболее характерные признаки географического объекта, местности, в которой расположен этот объект, или особенности жизни и деятельности населения соответствующей территории, состоять не более чем из трех слов, естественно вписываться в уже существующую систему наименований географических объектов.

Географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно принимавших участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов. Имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры и других имеющих заслуги перед государством лиц посмертно могут присваиваться географическим объектам, которые не имеют наименований.

Присвоение одного и того же наименования нескольким однородным географическим объектам в пределах населенного пункта не допускается.

3. Переименование географического объекта допускается в случаях, если:

1) два или более однородных географических объекта в пределах населенного пункта имеют одно и то же наименование, что затрудняет осуществление хозяйственной или иной деятельности;

2) географический объект обозначен аббревиатурой, номером или словосочетанием, выполняющими функции наименований географических объектов, но в действительности ими не являющимися.

Переименование географических объектов допускается также в целях возвращения отдельным географическим объектам наименований, широко известных в прошлом и настоящем.

Статья 8. Нормализация и употребление наименований географических объектов.

1. Нормализация наименований географических объектов на абхазском языке осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с правилами и традициями употребления наименований географических объектов на абхазском языке.

Нормализация наименований географических объектов на других языках осуществляется в соответствии с правилами и традициями употребления наименований географических объектов на указанных языках.

Нормализованные наименования географических объектов на абхазском языке и других языках публикуются в словарях и справочниках наименований географических объектов.

Порядок нормализации наименований географических объектов определяется Кабинетом Министров Республики Абхазия.

2. В документах, картографических, иных изданиях на языке или на других языках употребляются нормализованные наименования географических объектов.

В предназначенных для использования как в Республике Абхазия, так и за ее пределами документах, картографических, иных изданиях на иностранных языках с латинской системой графики наименования географических объектов пишутся буквами латинского алфавита. Написание наименований географических объектов буквами латинского алфавита осуществляется в установленном порядке на основе нормализованных наименований географических объектов на абхазском языке.

Статья 9. Органы, осуществляющие наименование и переименование географических объектов

Наименование и переименование географических объектов Республики Абхазия, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Республики Абхазия осуществляют:

1) Кабинет Министров Республики Абхазия – по наименованию и переименованию географических объектов Республики Абхазия, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Республики Абхазия, за исключением населенных пунктов;

2) Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия – по наименованию и переименованию населенных пунктов Республики Абхазия.

Статья 10. Порядок присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов.

1. Предложения о присвоении наименований географическим объектам Республики Абхазия или о переименовании географических объектов Республики Абхазия могут вноситься органами государственной власти Республики Абхазия, органами местного самоуправления Республики Абхазия, а также юридическими лицами, гражданами Республики Абхазия в Уполномоченный орган.

2. Предложения о присвоении наименований географическим объектам континентального шельфа, исключительной экономической зоны Республики Абхазия или о переименовании географических объектов континентального шельфа, исключительной экономической зоны Республики Абхазия могут вноситься органами государственной власти Республики Абхазия в Уполномоченный орган.

3. Предложения о присвоении наименований или о переименовании географических объектов Республики Абхазия, континентального шельфа, исключительной экономической зоны Республики Абхазия представляются вместе с необходимыми обоснованиями, картографическими материалами, расчетами, сметами расходов, связанными с таким наименованием или переименованием и иными документами.

Порядок представления, проведения экспертизы и одобрения предложений о присвоении наименований или о переименовании географических объектов Республики Абхазия, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Республики Абхазия определяется Кабинетом Министров Республики Абхазия.

4. Предложения о присвоении наименований или о переименовании географических объектов Республики Абхазия, континентального шельфа, исключительной экономической зоны Республики Абхазия, одобренные Уполномоченным органом, за исключением предложений о наименовании или переименовании населенных пунктов, направляются в Кабинет Министров Республики Абхазия.

Решение о присвоении наименований или о переименовании географических объектов Республики Абхазия, континентального шельфа, исключительной экономической зоны Республики Абхазия принимается Кабинетом Министров Республики Абхазия в установленном порядке.

5. Предложения о присвоении наименований населенным пунктам или о переименовании населенных пунктов, одобренные Уполномоченным органом, направляются в соответствующее Собрание района или города.

Решение о присвоении наименований населенным пунктам или о переименовании населенных пунктов принимается Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия по представлению Собрания района или города.

Статья 11. Регистрация и учет наименований географических объектов. Государственный реестр наименований географических объектов

1. Существующие и присваиваемые наименования географических объектов подлежат регистрации и учету.

Регистрацию и учет наименований географических объектов Республики Абхазия, континентального шельфа, исключительной экономической зоны Республики Абхазия осуществляет Уполномоченный орган.

2. В целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления в Республике Абхазия наименований географических объектов и сохранения указанных наименований создается Государственный реестр наименований географических объектов.

3. Работы по созданию Государственного реестра наименований географических объектов и его ведение выполняет Уполномоченный орган.

4. Уполномоченный орган в пределах своих полномочий осуществляет подготовку и издание словарей и справочников наименований географических объектов, а также карт и атласов Республики Абхазия на абхазском и русском языках, а в случаях необходимости и на иных языках.

5. Порядок регистрации и учета наименований географических объектов, издания словарей и справочников наименований географических объектов, а также выполнения работ по созданию Государственного реестра наименований географических объектов и его ведения устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 12. Ответственность за нарушение законодательства Республики Абхазия о наименованиях географических объектов

Наименования географических объектов как составной части историко-культурного наследия Республики Абхазия охраняются государством. Произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление искаженных наименований географических объектов не допускаются.

Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой административную или иную ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Статья 13. Финансирование работ в области наименований географических объектов

Финансирование работ по выявлению и нормализации наименований географических объектов, подготовке и изданию словарей и справочников наименований географических объектов на абхазском и русском языках осуществляется за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на финансирование деятельности Уполномоченного органа.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

2. Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года

Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

11 апреля 2017 года,

№ 4392-с-V

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия