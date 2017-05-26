100-летие Баграта Шинкуба отметили в Гагре

В доме культуры города Гагры состоялся юбилейный вечер, посвященный памяти народного поэта Абхазии Баграта Васильевича Шинкуба. Данное мероприятие является заключительным в этом учебном году в Гагрском районе. На нем присутствовали советник Президента РА Владимир Зантария, глава Администрации Гагрского района Заур Бганба, депутаты Собрания Гагрского района, представители интеллигенции Абхазии, заведующий и специалисты отдела образования района, учителя и учащиеся общеобразовательных школ Гагрского района.

Открывая официальную часть мероприятия, заведующий отделом образования Беслан Дбар рассказал биографию и о творческой деятельности народного поэта. Он также отметил, что в течение второго учебного семестра в школах Гагрского района с большим успехом были проведены юбилейные вечера, открытые уроки, посвященные памяти Баграта Шинкуба, организованы походы в его родное село, музей и посещение могилы. Беслан Дбар подчеркнул, что в течение первого семестра уже следующего учебного года будет реализована телевизионная программа, согласно которой предусмотрено чтение произведения Баграта Шинкуба «Песнь о скале» на канале Гагрского телевидения.

Далее зрителям был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни и творческом пути писателя. Учащиеся школ со своей стороны подготовили программу, в рамках которой они прочли стихи Баграта Шинкуба, исполнили песни, сыграли на народных инструментах музыкальные композиции и поставили сценки на его произведения. Школьники завершили свое выступление народными танцами.

Под занавес юбилейного вечера советник Президента Республики Абхазия Владимир Зантария в своем выступлении отметил значимость подобных мероприятий. «Они повышают уровень знаний учеников о произведениях автора, способствуют увековечению его памяти», – сказал он. Народный писатель Абхазии Терентий Чания рассказал о творчестве Баграта Шинкуба, о том, как создавались его произведения, в том числе «Колыбельная». А поэтесса Белла Барциц прочла свой стих, посвященный Баграту Шинкуба. Гости вечера были приятно удивлены всем увиденным, отметили, что учащиеся школ района любят и знают не только творчество Баграта Шинкуба, но и родной абхазский язык.

Мадина ТАРБА, собкор газеты « РА»

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»