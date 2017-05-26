ПОДНЯТИЕ ПРЕСТИЖА И УНИКАЛЬНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ

Нам пишут

Дорогие сограждане, мы с вами знаем, что многие страны в мире существуют за счет исторических и религиозных памятников древности, развалины которых привлекают большое количество туристов, паломников, и все эти люди существенно пополняют бюджет этих стран. Эти страны рассказали и показали каждый уголок своих памятников, привлекая паломников и туристов со всего мира, провели и периодически проводят мощную серьёзную объемную рекламную кампанию. Тем более что наша святая церковь обладает информацией по каждому из строений, знает возраст каждого из них. Исходя из этого, считаю, что Абхазскому госуниверситету необходимо организовать студенческие отряды студентов исторического, архитектурного и других факультетов, а также пригласить студентов из российских вузов и духовных семинарий, школьников старших классов и направить экспедиции на летний период для раскопок и уборки каждого строения, чтобы благоустроить подходы к ним.

Конечно, отряды должны возглавлять наши ученые под патронажем АПЦ. Надо придать этому важному делу массовое молодежное движение. Можно даже снять прекрасный рекламный фильм с рассказами об исторических объектах. Это займет нашу молодежь – будущих историков, архитекторов.

Турфирмы РА должны профинансировать это молодежное движение, а также не без участия государства серьезную рекламную кампанию. В очень недалекой перспективе, это ощутимая прибыль, рабочие места, занятость молодежи сельской местности (питание, палатки для ночлега, стоянки, конные и пешие прогулки и т.д.). Словом, это важное дело для нашей страны, и еще вчера надо было к этому приступить, рассказать и показать это всему миру, тем более, что мы единственная в мире страна души, единственная страна в мире, на малой территории которой расположены более 350 храмов Господних, не считая тех, что функционируют и реставрируются. По существу и по факту Абхазия является одной из самых лучших и значимых жемчужин всего христианского мира, а в историческом смысле обладает колоссальным количеством исторических памятников древней культуры, архитектуры и зодчества. Все вышеизложенные мероприятия имели бы очень важное политическое, историческое, религиозное и экономическое значение для нашей страны. Мы просто обязаны явить себя миру во всем блеске нашей древней исторической, духовной, религиозной, национальной культуры, что само по себе ещё более укрепит наше государство и наполнит каждого гражданина Абхазии осознанием необходимости сохранения исторического наследия нашей Родины, продолжения традиций нашего народа.

Виталий АРДЗИНБА, член приходского совета Гудаутского покровского храма

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: обществоАвтор: Виталий АРДЗИНБА, член приходского совета Гудаутского покровского храма