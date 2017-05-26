У ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА ДЕЛБА – ЮБИЛЕЙ

На этот раз встреча с Владимиром Делба – московским художником, писателем, поэтом, немного музыкантом и нашим земляком, как его представил собравшимся ведущий Владимир Никонов – сотрудник Республиканской национальной библиотеки, где, кстати, и проходит этот вечер, не была презентацией его нового произведения. (Презентации трех его книг ранее уже состоялись в Сухуме). Эта встреча – юбилейная, Владимиру Делба недавно исполнилось 70. Поэтому она стала и экскурсом в его юность – присутствуют друзья и одноклассники, и экскурсом в его творчество. Владимир Никонов профессионально, с имеющимся у него журналистским опытом и ответственностью, собрал много интересных фактов из биографии юбиляра, редкие видеоматериалы. И непринужденно, увлекательно, и тоже профессионально – имеется у него и актерский опыт, вел эту встречу.

Внимательно слушали председателя Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласуриа (В.Делба член этой Ассоциации), друга и одноклассника юбиляра Даура Сарсания, директора Национальной библиотеки Бориса Чолария, Беслана Гурджуа и других. Много было сказано о добрых читательских откликах на книги Владимира Михайловича «Сухумский стереоскоп», «Амра, галеон юности моей», «Апсны, обитель души моей», на сборник «Тетрис: синестезия в стиле стакатто-джаз», который был выпущен в серии «Визитная карточка литератора», о творческой манере самого писателя. Подчеркивалось, что его проза и стихи очень искренни, без амбиций, без эпических полотен, легко воспринимаются читателями, возрождают и вовлекают в атмосферу прошлых лет, знакомят с неповторимым духом и ароматом старого Сухума, где соседствуют разные религии, характеры, где много юмора, традиций, обычаев и еще чего-то совершенно необычного и неповторимого. Особо было отмечено, что, представляя в Москве писательскую среду Абхазии, Владимир Делба помогает с публикациями там нашим авторам. А мы здесь гордимся тем, что к нему, к его творчеству с уважением относятся в серьезных писательских кругах России, что он член ряда литературных сообществ, лауреат многих премий и призер конкурсов. Напомнили выступающие, что как профессиональный художник Делба продолжает заниматься и этим творчеством. Как художника его знают читатели российских журналов «Смена», «Работница», «Крестьянка», абхазского журнала «Алашара» и другие издания.

Казачий атаман Владимир Мироненко вручил Владимиру Делба знак «За боевое содружество» и поблагодарил его за дружеские и активные взаимоотношения с казаками Абхазии.

Аплодисментами приветствовали участники торжества самого юбиляра, который в воспоминаниях окунулся в далекую юность, рассказал о своих первых литературных опытах, о друзьях, которые и подвигли его заняться писательской деятельностью. Владимир Михайлович сердечно поблагодарил всех, кто читает его произведения и отзывается о них, всех, кто находит время общаться с ним, и весь коллектив Национальной библиотеки во главе с ее руководителем Борисом Чолария за организацию и проведение такого теплого и душевного вечера.

В честь юбиляра играл на саксофоне воспитанник музыкальной школы Размик Асланян; замечательно исполнила абхазские и зарубежные песни Мадина Кварацхелия; прочитали стихи Владимира Делба три ученицы сухумских школ.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Фото Мактины Джинджолия.

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА