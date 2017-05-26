ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК

Конкурс кондитерского мастерства

Накануне празднования 72-й годовщины Великой Победы среди множества мероприятий в столице Абхазии в презентационном зале гостиницы «Интер-Сухум» состоялся конкурс представителей одной из самых мирных профессий – конкурс кондитеров «Праздник сладости». Состязание создателей сладостей проводится уже в четвертый раз, но по условиям нынешнего конкурса его организаторы – Торгово-промышленная палата РА во главе с президентом Геннадием Гагулия – пригласили к участию не только профессиональные коллективы (их было 23), но и любителей, среди которых немало настоящих асов кондитерского искусства.

Десант нашей редакции явился к началу мероприятия с берлинской точностью, тем не менее солидная часть Абхазии уже нас опередила. По многолюдью и красоте праздник вполне мог соперничать с очень-очень большой свадьбой…

Во избежание столпотворения организаторы предусмотрели и выставочные столы конкурсантов, и зоны угощения гостей (и не только сладостями), и даже торговые ряды, причем, как сообщали надписи на стендах, вырученные от продажи сладостей средства предполагали направить на благотворительные цели. Места для жюри тоже были четко обозначены. Кроме того, на радость сладкоежкам было предусмотрено и голосование посетителей.

На первый взгляд могло показаться, что мы присутствуем вовсе не на кондитерской выставке, а на конкурсе ювелирных изделий, правда, крупногабаритных, поскольку большинство выставленных на суд жюри и посетителей «экспонатов» представляли собой настоящие шедевры.

Чтобы не израсходовать ограниченные ресурсы человеческого организма (невозможно было и мечтать отведать хотя бы десятую часть представленного!), мы обошли зал, пристрастно приглядываясь и сдерживая страстное желание приступить к дегустации незамедлительно. И только потом, уже с тарелочками, мы сделали и второй победный круг… а кто-то даже третий…

Откровенно говоря, давно я не встречала так много знакомых, причем самых разных… Всех объединила любовь к курощению, как говаривал любимый герой всех ребятишек мира – добрый Карлсон, живущий на крыше. И я невольно подумала: если бы в нашей жизни было больше радостных, объединяющих, а не разъединяющих моментов, в мире было бы меньше обид, зла и, наверное, даже войн…

Так много оказалось желающих дегустировать сладости, что в какой-то момент оказалось, что дефицитом стали тарелочки, и кто-то даже предложил призвать на подмогу инопланетян с их летающими тарелками…

Каких только сладостей не было на конкурсе! Торты – безе, шоколадные, бисквитные, сметанные, суфле, песочные… Всевозможные пирожные и десерты, клубника в шоколаде и ягоды со сливками…

Поклонники сладкого ответственно подошли не только к дегустации, но и к процессу голосования. Заполненные жетоны, полученные каждым у входа, нужно было опустить в специальную урну. После подведения итогов голосования были оглашены результаты. Лучшим кондитером 2017 года была признана Оксана Шахинба. Она же победила и в номинации «Лучший торт». Оксана Голандзия была признана лучшим создателем восточных сладостей, а вот самые вкусные пирожные, по мнению народного жюри, создают в кондитерской «ДОУ».

По традиции гости конкурса приняли участие в розыгрыше сладостей. Счастливчикам, чьи номерки вытащили из прозрачной колбы, вручили несколько экземпляров из лучших кондитерских шедевров.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА