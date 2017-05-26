ТЕПЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СЕРДЕЦ

Праздник – день святого великомученика Георгия Победоносца – отмечается в мае. Без имени этого Святого немыслимы страницы русской воинской славы. В честь него были названы высшие военные награды России. Георгиевская лента сегодня – знак преемственности военного и послевоенного поколений, служения Отечеству.

Приурочен к этим воинским торжествам и день добровольца Донбасса. Исторические реалии Абхазии и Донецкой Народной Республики схожи отважной борьбой за свободу и суверенитет, за право народа на независимость и самостоятельность.

В ознаменование дня добровольца заместитель командующего национальной гвардии ДНР подполковник Багателия Ставр Анатолиевич, наградил шестнадцать казаков-ветеранов боевых действий на территории Донбасса из Черноморского казачьего войска Абхазии.

Атаман Черноморского казачьего войска, полковник Мироненко Вадим Николаевич в рамках проводимых праздничных мероприятий посетил города Ярославль, Малоярославец. С благословения отца-настоятеля, священника Олега Александровича Атласова были вручены золотые кресты Георгия Победоносца.

Позднее в г. Москве делегация абхазского казачества во главе с атаманом Мироненко была отмечена знаками отличия «Доброволец Донбасса» по представлению походного атамана Союза казаков России и зарубежья Николая Дьяконова.

С начала войны на Донбассе в разное время в защите мирного населения принимали участие тридцать семь бойцов абхазского казачества. Каждый был отмечен поименно.

Не были забыты и воины, отдавшие жизни при исполнении интернационального добровольческого долга. Награды Валерию Лысенко и Ираклию Адлейба были доставлены в Абхазию и торжественно вручены членам семей погибших в день добровольца Донбасса у памятника Неизвестному солдату на набережной г.Сухума.

В.МИРОНЕНКО, войсковой атаман, казачий полковник

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: политикаАвтор: В.МИРОНЕНКО, войсковой атаман, казачий полковник