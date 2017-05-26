У НАРОДОВ, ПОБЕДИВШИХ ФАШИЗМ, ОДНА СВЯТАЯ ПАМЯТЬ

С 5 по 14 мая делегация Республики Абхазия под руководством директора Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба, Героя Абхазии Мзии Бейя приняла участие в историко-патриотических мероприятиях, которые проходили в эти знаковые дни в Санкт-Петербурге и Пскове.

Организаторами в рамках российских программ «Историческая память» и «Память народа» выступили Комитет членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, и Тимашевское отделение Краснодарской организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Абхазская делегация смогла принять участие во всех этих событиях благодаря поддержке Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба.

Регламентом визита были предусмотрены и состоялись встречи делегации из Абхазии с губернатором Псковской области Андреем Турчаком, главой Пскова Иваном Цецерским, председателем Комитета членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, Ларисой Дудиной, председателем Псковской городской общественной организации «Военный спецназ» Юрием Самсоновым, а также с родителями Героев России, погибших при исполнении воинского долга. Были и другие интересные мероприятия.

Вместе с представителями семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, и школьниками – победителями творческого конкурса «Неизвестная война» гости из Абхазии посетили памятные места воинской славы, познакомились с экспозициями военно-исторического музея, музея воинской славы социально-экономического лицея № 21 г. Пскова, а также музеев Боевой Славы 2-й отдельной бригады спецназа и 76-й Псковской гвардейской парашютно-десантной дивизии, полюбовались лучшими уголками Санкт-Петербурга и Пскова.

Герой Абхазии Мзия Бейя, выступая на Международной конференции, посвященной обмену опытом в деле патриотического воспитания молодежи, рассказала, что в Абхазии свято чтут память воинов, отдавших жизни за Родину в сражениях Великой Отечественной войны 1941-45 гг. И будущие герои Отечественной войны народа Абхазии, вставшие на защиту своей земли в 1992-93 гг., воспитывались на примерах советских солдат, спасших мир от «коричневой чумы». Память о воинских подвигах важно передавать из поколения в поколение. А потом Мзия Бейя исполнила для участников конференции песню «Ветераны», которую она написала совместно с Артуром Лакрба. Артур – музыку, а Мзия – стихи.

Зампредседателя Республиканского совета ветеранов ВОВ, труда и Вооруженных сил, кавалер ордена Леона, генерал-майор Заканбей Нанба во время поездки в Псков нашел семью своего боевого друга – добровольца Отечественной войны народа Абхазии, подполковника Анатолия Кудимова, погибшего под Сухумом в ходе Сентябрьской наступательной операции. Вместе с семьей подполковника – вдовой, дочерью, сыном и внуками З. Нанба побывал на могиле друга, возложил цветы. Впечатлениями от этого события З. Нанба тоже поделился с участниками конференции.

Выступил и я, автор этих строк, рассказал об историко-патриотической деятельности по увековечению памяти павших в Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг. Эта работа велась в Абхазии в советское время и продолжается сегодня. К мероприятиям, связанным с 75-летием битвы за Кавказ, активно привлекается молодежь.

Всем новым друзьям и единомышленникам представители абхазской делегации преподнесли на память подарки и сувениры с символикой Республики Абхазия.

Николай МЕДВЕНСКИЙ, замдиректора Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: обществоАвтор: Николай МЕДВЕНСКИЙ, замдиректора Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба