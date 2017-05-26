ПРИ СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ СОЗДАН ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

На первом заседании президиума Союза писателей Абхазии была сформирована комиссия по работе с молодыми литераторами. Для этой цели создан литературный клуб, который уже активно работает. Так, в мае был проведен семинар-совещание с участием молодых талантливых литераторов, в котором приняли участие учащиеся старших классов сухумских общеобразовательных школ №№ 1, 4, 5 и 10, лицея-интерната, а также студенты филологического факультета Абхазского госуниверситета.

Вел семинар-совещание председатель Союза писателей Вахтанг Абхазоу. Он рассказал об истории творческой организации, которой руководит, о тех, кто создавал её и много работал. Особо остановился он на проблемах современной национальной литературы, поделился своим видением её развития. Абхазоу выразил уверенность, что у молодых литераторов есть большие перспективы, поэтому с ними с удовольствием работают члены Союза писателей.

Затем учащиеся и студенты прочитали свои стихи.

С напутственными словами к ним обратились поэты-консультанты СП Заира Тхайцук, главные редакторы журналов «Алашара» и «Амцабз» Анатолий Лагулаа и Инна Хашба, Терентий Чаниа, Валерий Касландзиа, Хаири Кутарба, заведующий кабинетом им. В. П. Анкваб АГУ Ахра Анкваб и другие.

В завершение мероприятия Вахтанг Абхазоу вручил всем участникам семинара-совещания грамоты, а также подарил коллективные сборники абхазских поэтов.

Он сообщил, что аналогичная работа будет проводиться и впредь, причем не только в столице.

Союз писателей намерен способствовать созданию постоянно действующих литературных клубов в разных городах и районах Абхазии.

Номер: 53Выпуск: 3514Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс